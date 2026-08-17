أبدى نادي ساو باولو، عملاق كرة القدم البرازيلية، اهتماماً مبدئياً بالتعاقد مع أسطورة ليستر سيتي جيمي فاردي في صفقة انتقال حر، وذلك عقب رحيله عن صفوف نادي كريمونيزي. ويقيّم المهاجم البالغ من العمر 39 عاماً خياراته المستقبلية بعد عودته إلى إنجلترا، في الوقت الذي يدرس فيه النادي اللاتيني إمكانية تقديم عرض رسمي مباشر للمهاجم المخضرم.
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بعد رحيله عن إيطاليا.. عملاق برازيلي يستهدف التعاقد مع فاردي!
إدارة مورومبي تدرس الصفقة
أفادت تقارير بأن العملاق البرازيلي قد اتخذ خطوة مبدئية للتعاقد مع النجم السابق لليستر سيتي بعد انتهاء عقده مع كريمونيزي هذا الصيف. وكان الصحفي فابريزيو رومانو أول من كشف عن هذه المساعي المفاجئة، قبل أن تؤكدها شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) البرازيلية. ويتواجد المهاجم البالغ من العمر 39 عاماً حالياً كلاعب حر، وذلك بعد أن سجل سبعة أهداف في 29 مباراة شارك فيها بالدوري الإيطالي، في موسم انتهى بهبوط فريقه إلى دوري الدرجة الثانية (سيريا بي).
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مجلس الإدارة يناقش "فرصة السوق"
لم تبدأ المفاوضات الرسمية بين الطرفين بعد، إلا أن الإدارة تعتبر المهاجم المخضرم "فرصة حقيقية في سوق الانتقالات" بعد إجراء تقييم شامل لوضعه. ويرى قسم من مجلس الإدارة أن فاردي -الذي لا يزال يُنظر إليه على أنه يتمتع بلياقة بدنية وفنية ممتازة- سيضخ عقلية انتصارية لا تقدر بثمن في الفريق الأول. في المقابل، يرى أعضاء آخرون أن هذه الخطوة تمثل مجازفة كبيرة بالنظر إلى التكلفة المالية المرتفعة للصفقة وتقدم اللاعب في العمر، حيث سيتم عامه الأربعين في يناير المقبل.
الهداف الخبير يقيّم خياراته
تأتي هذه المساعي في إطار رغبة ساو باولو في تعزيز خط هجومه الذي يقوده حالياً جوناثان كاليري، والذي جدد عقده مؤخراً حتى عام 2028. كما تمثل هذه الخطوة تحدياً جديداً لفاردي، الذي رسخ مكانته كأيقونة في ليستر سيتي بتسجيله 200 هدف في 500 مباراة على مدار 13 موسماً لا تُنسى. وبعد أن قاد "الثعالب" بشكل أسطوري لتحقيق معجزة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2015-2016 بتسجيله 24 هدفاً، عاد النجم المخضرم إلى إنجلترا مع عائلته عقب انتهاء فترة احترافه في إيطاليا.
وفي خضم تقييمه لخطوته القادمة، أطلق فاردي بودكاست رفقة زميله السابق ويس مورجان، موضحاً أنه لا يمتلك أي خطط لارتداء قميص ليستر سيتي مجدداً، وأنه سيكتفي بدعمهم وتشجيعهم من المدرجات.
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خط هجوم متعثر يبحث عن شرارة
في حال قبوله الانتقال إلى أمريكا الجنوبية، سيصل فاردي في منتصف الموسم، حيث يحتل الفريق المركز الثالث عشر في الدوري البرازيلي الممتاز بعد خوض 22 مباراة. وبات العقم التهديفي لخط الهجوم يمثل مصدر قلق بالغ للإدارة، حيث اكتفى الفريق بتسجيل خمسة أهداف فقط في آخر ست مباريات، مبدياً افتقاراً واضحاً للفاعلية والحدة الهجومية منذ شهر مايو الماضي. ويُنظر إلى التعاقد مع هداف متمرس كدفعة حيوية ضرورية لشحذ الهجوم والارتقاء بالفريق في جدول الترتيب.
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