بعد خروج صور مزعجة .. برشلونة يعقد اجتماعًا طارئًا مع يامال

نجم برشلونة الشاب لامين يامال يشعر بـ"الأذى" على ما يبدو بسبب القرارات الداخلية الأخيرة التي اتخذها النادي بشأن أقرب أصدقائه في تشكيلة الفريق الأول، وفقًا للتقارير.

وعلى الرغم من الانطلاقة القوية في مسابقة الدوري الإسباني الجديدة، فإن الإحباط الذي بدا واضحًا على المراهق خلال عملية تبديل أخيرة أشعل جدلًا حادًا عبر وسائل الإعلام الإسبانية.