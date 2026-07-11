Getty Images Sport
بعد حسم صفقة أديمي في برشلونة .. فيران توريس يقترب من باريس سان جيرمان
مفاوضات فيران وباريس
ذكرت "موندو" أن باريس سان جيرمان في مفاوضات مع مهاجم برشلونة ومنتخب إسبانيا فيران توريس، التقرير الذي أكده أيضًا جيانلوكا دي مارزيو من "سكاي".
وأوضحت الصحيفة المقربة من النادي الكتالوني أن اللاعب لا يمانع الانتقال لبطل أوروبا وفرنسا رغم سابق تصريحاته عن رؤيته لنفسه في قميص برشلونة الموسم المقبل.
وكشفت "سبورت" المقربة هي الأخرى من البلوجرانا عن القيمة التي يطلبها برشلونة من أجل بيع مهاجم منتخب إسبانيا، إذ حدد مبلغًا في حدود 50 مليون يورو للاستغناء عن اللاعب السابق في مانشستر سيتي.
وتأتي تحركات بي إس جي لضم توريس عقب بيع جونسالو راموش في وقت سابق هذا الشهر إلى ميلان، في صفقة بلغت قيمته حدود ال74 مليون يورو بحسب التقارير.
ويأتي رحيل توريس المتوقع عن النادي الكتالوني في ظل ضمه لأنتوني جوردون وحسمه لصفقة كريم أديمي من بوروسيا دورتموند، بالإضافة لسعيه لضم خوليان ألفاريز أيضًا هذا الصيف.
أديمي إلى كامب نو
سارع العملاق الكتالوني إلى ضم كريم أدييمي، حيث أشارت قناة «سكاي سبورت» إلى أن المهاجم المتألق ملتزم تمامًا بالانضمام إلى صفوف العملاق الكتالوني هذا الصيف. ويُقال إن أدييمي قد توصل بالفعل إلى اتفاق شفهي بشأن عقد طويل الأمد مع برشلونة، مما يمهد الطريق فعليًّا لإتمام الصفقة في حال توصل الناديان إلى اتفاق بشأن قيمة الانتقال.
ويقدر دورتموند حالياً قيمة نجمه بنحو 40 مليون يورو، خاصةً أنه يقترب من نهاية عقده مع النادي. وبعد أن أثبت أدييمي نفسه كأحد أخطر اللاعبين على الأجنحة في ألمانيا، فإن قراره بالبحث عن فرصة أخرى أجبر نادي بوروسيا دورتموند على التحرك، حيث يسعى لتجنب خسارة أحد أصوله القيمة بسعر مخفض الصيف المقبل.
وبحسب "فابريزيو رومانو"، حسم برشلونة الصفقة واتفق مع بوروسيا دورتموند على قيمة تبلغ 30 مليون يورو شاملة الحوافز من أجل ضم الجناح الدولي الألماني هذا الصيف لصفوفه.
- Getty Images Sport
تأثير فليك وعامل مينديز
يُعد مدرب برشلونة هانسي فليك أحد الدوافع الرئيسية وراء هذه الصفقة، حيث إنه على دراية تامة بقدرات أديمي من خلال الفترة التي قضياها معًا في صفوف المنتخب الألماني.
ويُعتقد أن فليك من أشد المؤيدين لضم اللاعب، حيث يرى أن السرعة الفائقة للمهاجم وأسلوبه في الركض المباشر يتناسبان تمامًا مع خطته التكتيكية القائمة على الضغط العالي. كما أن تنوع أدييمي في خط الهجوم يوفر لفليك خيارات متعددة في سعيه لتعزيز خط الهجوم الذي يضم بالفعل لامين يامال ورافينيا.
كما ساهم الوكيل البارز جورج مينديش، الذي يمثل اللاعب، في تسهيل المفاوضات. وتشير التقارير إلى أن مينديش عرض أديمي على «البلوجرانا» في عدة مناسبات سابقة، لكن القيود المالية المعروفة للنادي جعلت إبرام الصفقة مستحيلاً في الماضي. والآن، وبفضل نهج أكثر تنظيماً، يبدو أن الصفقة أخيراً تكتسب زخماً كبيراً.
لا تأثير على مساعي التعاقد مع جوليان ألفاريز
ورغم أن محاولة التعاقد مع أديمي تشير إلى نية قوية لتعزيز الجناحين، إلا أن ذلك لا يعني أن برشلونة قد انتهى من نشاطه في سوق الانتقالات.
ووفقًا لخبير الانتقالات فابريزيو رومانو، فإن الانضمام المحتمل للجناح الألماني لن يؤثر على سعي النادي للتعاقد مع مهاجم رقم 9 جديد، حيث يظل خوليان ألفاريز الهدف الرئيسي لشغل مركز المهاجم الوسط.
يعود الاهتمام بألفاريز إلى شهر مايو، ولا تزال إدارة النادي مصممة على التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني لتوفير منافسة على المدى الطويل وإضافة لمسة حاسمة داخل منطقة الجزاء.
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