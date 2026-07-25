أثار مدرب كولو كولو، فرناندو أورتيز، جدلاً واسعاً بعد تصريحاته الأخيرة التي أشار فيها بوضوح إلى أن حارس المرمى الجديد، فوزينيا، لن يكون أساسياً بشكل تلقائي في تشكيلة الفريق، مؤكداً على ضرورة منافسته لإثبات جدارته رغم تألقه المونديالي.
بعد توهجه مع الرأس الأخضر في المونديال.. رسالة حازمة من مدرب فوزينيا الجديد: يجب القتال على مركزك!
أورتيز يوضح موقف فوزينيا في كولو كولو
كشف أورتيز عن تفاصيل تتعلق بانضمام حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر، فوزينيا، إلى صفوف الفريق. ووفقاً لما نشره موقع "جي إي جلوبو" البرازيلي، فقد أطلق المدرب الأرجنتيني تصريحات مفاجئة عقب الفوز الأخير لفريقه، موضحاً أن الحارس البالغ من العمر 40 عاماً لن يحظى بضمانات للمشاركة بصفة أساسية.
ورغم تألق الحارس اللافت مؤخراً، أكد أورتيز أنه لم يكن صاحب القرار الفني المباشر في جلبه، قائلاً: "لم أكن مشاركاً في المفاوضات، لست مسؤولاً عن هذه الأمور. أعلم، وأدرك ذلك تماماً، أنه مجرد لاعب آخر سيتعين عليه القتال من أجل مكانه، مثل جميع الآخرين". هذه الكلمات تبرز التوجه الصارم للمدرب نحو المنافسة.
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صدارة كولو كولو والتساؤلات حول الصفقة
جاءت تصريحات أورتيز المثيرة للجدل مباشرة بعد فوز كولو كولو المثير على نادي ديبورتيس ليماتشي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد. هذا الانتصار الهام عزز من موقع الفريق في صدارة ترتيب الدوري التشيلي الممتاز، ليحقق بذلك سلسلة مذهلة بلغت سبعة انتصارات متتالية.
وفي خضم هذه الانتصارات، تركت كلمات المدرب الشكوك تحوم حول مدى موافقة الجهاز الفني المسبقة على استقدام فوزينيا، حيث صرح باقتضاب لتوضيح بيئة العمل داخل النادي: "إنه أمر ناقشناه ونعلم أن كل لاعب يصل سوف يتنافس". يشير هذا النهج بوضوح إلى أن سياسة النادي تعتمد بشكل أساسي على الجاهزية التامة والمنافسة الشرسة، مما يجعل الطريق نحو التشكيلة الأساسية محفوفاً بالتحديات الفنية الصعبة.
الترحيب بالنجم المونديالي والمنافسة المرتقبة
على الرغم من لهجته الحازمة، أشاد أورتيز بنجمه الجديد الذي كسب سمعة عالمية منذ تألقه في مباراته الأولى بكأس العالم 2026 أمام إسبانيا، حيث حافظ على نظافة شباكه. واصل الحارس إبداعه في المجموعة الثامنة بالتعادل مع أوروجواي (2-2) والسعودية (0-0)، قبل الخروج الدرامي في دور الـ32 أمام الأرجنتين (3-2) بعد التمديد لشوطين إضافيين.
وأراد المدرب تبديد أي سوء فهم حول رفضه للاعب، فقال بصورة قاطعة: "بالطبع أنا سعيد، لدينا لاعب شارك في كأس العالم في كولو كولو، وعروضه لفتت انتباهنا. أتفق تماماً مع هذا التعاقد، ولكنني أريد أيضاً تسليط الضوء على أداء جابرييل (موريا) اليوم. لذا، ستكون هناك منافسة جيدة بين فوزينيا وجابرييل وبقية الفريق. ستكون هناك منافسة، كما أقول دائماً".
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مستقبل حراسة المرمى في كولو كولو
بعد توقيعه عقداً يمتد حتى نهاية عام 2027، يترقب عشاق كرة القدم موعد التقديم الرسمي لفوزينيا لجماهير الفريق التشيلي في الأيام المقبلة. ومع تصاعد وتيرة المنافسة التي فرضها أورتيز، ستتجه الأنظار خلال الأسابيع القادمة نحو التدريبات اليومية والمباريات لمعرفة من سيحسم الصراع ويحجز مقعده كحارس أساسي لا غنى عنه في تشكيلة المتصدر.
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