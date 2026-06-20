بعد تعطل مفاوضاته مع روما .. يوفنتوس يفاوض ديبالا!

ينتهي عقد ديبالا مع روما في 30 يونيو المقبل، ويبدو أن مستقبل اللاعب الأرجنتيني لا يزال بعيدًا كل البعد عن التحديد.
وفي ظل هذا الوضع، يبدو أن يوفنتوس قد عاد ليظهر اهتمامه به بحسب تقارير خرجت من الإعلام الإيطالي في الساعات الأخيرة.
ينتهي عقد ديبالا مع روما في 30 يونيو المقبل، ويبدو أن مستقبل اللاعب الأرجنتيني لا يزال بعيدًا كل البعد عن التحديد.
وفي ظل هذا الوضع، يبدو أن يوفنتوس قد عاد ليظهر اهتمامه به بحسب تقارير خرجت من الإعلام الإيطالي في الساعات الأخيرة.
لم يتبقَ سوى أيام قليلة على انتهاء مدة عقد ديبالا مع روما بشكل نهائي، والرغبة هي الاستمرار معًا، لكن لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن تجديد العقد.
يبلغ عرض روما 2.5 مليون سنويًا بالإضافة إلى المكافآت، بينما يقترح ديبالا 3 ملايين مع خيار التمديد لموسم آخر.
وفقًا لما أوردته صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت»، فقد استغلت إدارة يوفنتوس هذه الفترة من الجمود لطلب معلومات مباشرة من وكلاء ديبالا.
ويبدو أن الأمر لا يتعدى كونه استطلاعاً بسيطاً في الوقت الحالي. ويبقى أن نرى ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى سيناريو مثير لعودة «لا خويا» إلى صفوف يوفنتوس.
من المعروف أن العلاقة بين ديبالا وبيئة «اليونيتوس» لا تزال قوية جدًّا، فقد خاض الأرجنتيني أكثر من 200 مباراة مع يوفنتوس وسجل 82 هدفًا، مرتديًا القميص رقم 10 الذي كان يخص ديل بييرو.
وقد افتقد يوفنتوس هذا العام الجودة في آخر 20 مترًا وفي التمريرة الأخيرة. وبصرف النظر عن يلدز، لم يكن هناك لاعب قادر على صنع الفارق أو تغيير مسار المباريات بلمسة واحدة.
ديبالا يمتلك هذه القدرات بلا شك، بصرف النظر عن المشاكل البدنية الكثيرة التي عانى منها على مر السنين. بالنسبة ليوفنتوس، قد يمثل عودته فرصة لم تُؤخذ في الاعتبار حتى الآن.
ويبقى أن نرى ما ستكون عليه النية الحقيقية لكارنيفالي، الذي يعمل منذ وصوله على إعداد ثورة صغيرة. وفي هذا السياق، قد يبدو عودة ديبالا متعارضة بعض الشيء مع رغبة المدير التنفيذي الجديد لليوفنتوس في التجديد.