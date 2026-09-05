هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
Goal.com
مباشرالتذاكر
FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki

ترجمه

بعد ترقيته إلى قائد .. يامال يغيب عن تدريبات برشلونة

لامين يامال
برشلونة
فالنسيا
هانسي فليك
فالنسيا ضد برشلونة
الدوري الإسباني

يامال يدخل ضمن قادة البلوجرانا

تلقى برشلونة صدمة مفاجئة في اللحظات الأخيرة، إذ غاب لامين يامال عن الحصة التدريبية الأخيرة للنادي يوم السبت وفقًا للتقارير.

وبات الجناح البالغ من العمر 19 عامًا الآن محل شك كبير للحاق برحلة الفريق الكتالوني المقبلة في الدوري الإسباني لمواجهة فالنسيا على ملعب مستايا.

  • يامال يغيب عن الحصة التدريبية الأخيرة

    يستعد فريق هانزي فليك لمواجهته الرابعة في الدوري خلال موسم 2026-27، لكن تحضيراته تعرضت لاضطراب كبير. فبحسب SPORT، غاب يامال بشكل مفاجئ عن الحصة التدريبية الأخيرة للفريق قبل المباراة الصعبة يوم الأحد على أرض ملعب ميستايا.

    ويثير غياب اللاعب المراهق المفاجئ مخاوف فورية بشأن جاهزيته البدنية عقب أدائه الرائع أمام رايو فايكانو مساء يوم الاثنين.

    وسيقيّم الجهاز الطبي للنادي حالته عن كثب قبل سفر الفريق إلى الساحل الشرقي بعد ظهر يوم السبت، على أن يتحدث فليك إلى وسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي السابق للمباراة.

    وفسر مدرب برشلونة هانسي فليك غياب نجمه أثناء المؤتمر الصحفي للقاء السبت، إذ قال إن السبب هو مشاركته متأخرًا بالتدريبات لخضوعه لحصة تدريبية أقل قوة من بقية اللاعبين بسبب كدمة تعرض لها في اللقاء الأخير، ولكن شدد على جاهزيته للقاء ضد فالنسيا.


    • إعلان
  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    نيابة القيادة تطغى على المشهد

    ورغم أن النادي لم يُصدر بياناً رسمياً يوضح فيه الإصابة تحديداً، فإن توقيت الأمر مُحبط بلا شك للجناح الشاب.

    وقد ألقى غياب يامال عن أرض التدريبات بظلاله بالكامل على يوم مميز، إذ كان قد تم تأكيده للتو نائباً جديداً لقائد برشلونة عقب تصويت داخل غرفة الملابس، وذلك وفقاً لـ Mundo Deportivo.

    وفي غياب قائده المُعيّن حديثاً، قد يجد فليك نفسه مضطراً لإجراء إعادة ترتيب تكتيكية غير مرغوب فيها. فقد طبّق المدرب الألماني نظام ضغط عالي الشدة ومُرهقاً منذ توليه المسؤولية في كامب نو.

    وكان يامال جزءاً أساسياً من هذه الخطة، إذ أثبت مجهوده الدؤوب دون الكرة أنه لا يقل أهمية عن إنتاجه الهجومي الفتّاك.


  • دفعة معنوية مزدوجة وسط الأجواء الكئيبة

    وعلى الرغم من القلق المُحيط بجناحه النجم، تلقى برشلونة دفعتين مهمتين على الصعيد البدني يوم السبت. فقد أكمل جافي حصة تدريبية كاملة مع الفريق الأول، وبات الآن جاهزًا للاختيار.

    وكان لاعب الوسط القوي قد غاب عن مباراتين متتاليتين بعد تعرّضه لإصابة في ركبته خلال الفوز في مباراة الافتتاح أمام إلتشي.

    وفي غضون ذلك، يستعد صفقة الصيف جابرييل جيسوس لخوض أولى مبارياته بقميص البلوجرانا. فالمهاجم البرازيلي، القادم من آرسنال، أمضى الأسابيع الأخيرة في بناء لياقته البدنية، ومن المتوقع أن يُضمّ إلى قائمة المباراة للمرة الأولى على الإطلاق.


    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    استغلال عثرات مدريد

    يسعى برشلونة للحفاظ على سجله المحلي المثالي عندما ينزل إلى أرضية ملعب مِستايا يوم الأحد. وبعدما حصد بالفعل العلامة الكاملة أمام إلتشي وأتلتيك بلباو ورايو فاييكانو، يمتلك العملاق الكتالوني فرصة ذهبية لتوسيع الفارق في صدارة جدول الليجا عقب تعثر غريمه على اللقب ريال مدريد وتفريطه في النقاط.

    وبات على فليك الآن أن يجد الطريقة المناسبة لتجاوز اختبار خارج الديار معروف بطابعه البدني الشرس، وربما من دون أخطر أوراقه الهجومية وأكثرها حركية.

الدوري الإسباني
فالنسيا crest
فالنسيا
فالنسيا
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة