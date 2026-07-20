أسفرت احتفالات إسبانيا بلقب كأس العالم عن واحدة من اللقطات الخالدة في البطولة، حينما عانق لامين يامال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي بدا محطماً بعد صافرة النهاية. وتركت الهزيمة بهدف نظيف حسرة بالغة في قلوب لاعبي "الألبيسيليستي"، بينما تحول هذا العناق العاطفي بين ماضي كرة القدم وحاضرها إلى الصورة الأبرز التي ستبقى عالقة في الأذهان من تلك الليلة.
بعد تتويج إسبانيا.. يامال يواسي قدوته ميسي في ليلة "تسليم الراية" بالمونديال!
لحظة رمزية بعد انتصار إسبانيا
أسقطت إسبانيا نظيرتها الأرجنتين بهدف دون رد في نهائي كأس العالم على ملعب "ميتلايف"، لتستعيد أغلى ألقاب الساحرة المستديرة. وعقب إطلاق صافرة النهاية، سقط ميسي على أرضية الملعب، وبدا عليه الانهيار التام بعد انتهاء رحلة الدفاع عن اللقب الأرجنتيني.
وفي غمرة الاحتفالات الإسبانية، كان يامال من أوائل اللاعبين الذين اقتربوا من ميسي. وعانق النجم المراهق قائد الأرجنتين في مشهد مؤثر اعتبره الكثيرون بمثابة "تسليم رمزي للراية" بين جيلين كرويين.
واكتسبت هذه الصورة أهمية مضاعفة، خاصة أن ميسي سبق له الظهور بجوار يامال عندما كان الأخير رضيعاً في جلسة تصوير شهيرة تابعة لمنظمة "يونيسيف" عام 2007. وما كان مجرد صورة عادية لحملة خيرية، تحول بمرور السنين إلى واحدة من أعظم الصدف في تاريخ كرة القدم.
تبادل لا يُنسى للأدوار
بالنسبة لميسي، مثّلت الهزيمة نهاية قاسية لحملة مونديالية أخرى بعدما قاد الأرجنتين للعودة إلى المشهد الختامي. وعجز صانع الألعاب المخضرم عن اختراق الدفاع الإسباني المنظم، بقيادة رودري وإيميريك لابورت، طوال 120 دقيقة. ويسجل هذا الانتصار عودة إسبانيا إلى قمة كرة القدم العالمية بعد 16 عاماً من رفعها كأس العالم للمرة الأولى، حيث حسم الانضباط التكتيكي وتأثير الأجنحة الشابة المواجهة لصالحهم أمام أبطال العالم السابقين.
سكالوني يحث الجماهير على تقدير رحلة الأرجنتين
تحدث مدرب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، لوسائل الإعلام عقب الهزيمة، في ظل التكهنات المحيطة بمستقبله بعد نهاية مشوار الفريق في المونديال. وأشاد المدرب بلاعبيه رغم خيبة الأمل، وتأمل في كل ما أنجزوه معاً خلال الفترة الماضية.
ونقلت صحيفة "ماركا" عن سكالوني قوله: "من الصعب أن نجعل الناس يفهمون أنه يجب عليهم الاستمتاع بما وصلنا إليه أيضاً. الأمر في غاية الصعوبة، ولكن علينا أن ندرك أن التواجد هنا هو انتصار في حد ذاته. آمل وأتمنى أن يدرك الناس حجم ما تحقق، والأهم من ذلك، الطريقة التي تحقق بها. لقد بكيت بما فيه الكفاية في غرفة الملابس، لكن هذه المجموعة من اللاعبين تستحق منا كل الشكر والامتنان لأنهم كانوا محاربين حقيقيين".
- AFP
مستقبل غامض للأرجنتين ومشرق لإسبانيا
تتجه الأنظار الآن نحو مستقبل الكرة الأرجنتينية، مع استمرار الغموض حول مصير سكالوني، والتساؤلات عما إذا كان ميسي قد خاض مباراته الدولية الأخيرة بعد مسيرة مونديالية استثنائية أخرى.
وفي المقابل، تتطلع إسبانيا للبناء على انتصارها الحديث. ومع تثبيت يامال لأقدامه كواحد من ألمع نجوم اللعبة، يبدو أن فريق "لا روخا" في وضع مثالي لتدشين حقبة جديدة على عرش كرة القدم الدولية.
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