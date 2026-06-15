ووفقاً لما ذكره موقع "فوسبال ترانسفيرس"، فقد توصل بطل ألمانيا لاتفاق رسمي مع بطل هولندا حول رسوم انتقال صيباري. ويستند الموقع الإلكتروني في تقريره إلى معلومات مؤكدة من مصدر مقرب من النادي.

ومن المقرر أن يدفع بايرن ميونخ حوالي 50 مليون يورو لصالح نادي آيندهوفن من أجل الحصول على خدمات الدولي المغربي، ويُقال إن هذه القيمة تشمل بالفعل المكافآت والإضافات المتعلقة بالأداء.

وكان النادي البافاري قد توصل بالفعل إلى اتفاق شخصي مع صيباري - الذي سجل هدفاً رائعاً في تعادل المغرب 1-1 أمام البرازيل - قبل بضعة أيام. ومن المتوقع أن يوقع اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً على عقد مدته خمس سنوات يربطه بملعب أليانز أرينا حتى عام 2031، ليأتي كخيار هجومي مرن طالما بحث عنه النادي.

المركز الأساسي لصيباري هو صانع الألعاب (رقم 10)، لكنه يجيد أيضاً اللعب على الجناحين أو كمهاجم صريح. وفي هذا الدور الأخير، يمكن أن يكون بمثابة بديل قوي للهدّاف الإنجليزي هاري كين.

الجدير بالذكر أن صيباري بدأ كمهاجم أساسي في المباراة الافتتاحية للمغرب في كأس العالم ضد البرازيل. ونجح هدف بايرن ميونخ المحتمل في منح ممثل شمال إفريقيا التقدم بهدف مذهل في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 أمام بطل العالم التاريخي.