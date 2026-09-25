بعد تأكيد إدانة رابطة الدوري الإنجليزي.. ما هي العقوبات المتوقعة على مانشستر سيتي؟!

فجرت منصة ذا أثلتيك البريطانية عبر الصحفي ديفيد أورنستين تقارير صحفية تفيد بثبوت إدانة نادي مانشستر سيتي في معظم الاتهامات الموجهة إليه من رابطة الدوري الإنجليزي بخصوص الخروقات المالية.
ورغم غياب أي إعلان رسمي حتى اللحظة من الرابطة أو اللجنة المستقلة، فإن الأوساط الرياضية والقانونية بدأت بالفعل في تحليل خريطة الجزاءات المنتظرة ضد النادي استنادًا إلى اللائحة الرسمية للدوري الإنجليزي التي تمنح اللجان القضائية صلاحيات واسعة لفرض عقوبات رادعة ومتنوعة.
أليكم فيما يلي أبرز العقوبات المتوقعة على الفريق بحسب لوائح الدوري الإنجليزي: