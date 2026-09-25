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علي رفعت

بعد تأكيد إدانة رابطة الدوري الإنجليزي.. ما هي العقوبات المتوقعة على مانشستر سيتي؟!

فقرات ومقالات
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز

سقوط مانشستر سيتي سيكون مدويًا لو تم حسم العقوبات رسميًا!

فجرت منصة ذا أثلتيك البريطانية عبر الصحفي ديفيد أورنستين تقارير صحفية تفيد بثبوت إدانة نادي مانشستر سيتي في معظم الاتهامات الموجهة إليه من رابطة الدوري الإنجليزي بخصوص الخروقات المالية.

ورغم غياب أي إعلان رسمي حتى اللحظة من الرابطة أو اللجنة المستقلة، فإن الأوساط الرياضية والقانونية بدأت بالفعل في تحليل خريطة الجزاءات المنتظرة ضد النادي استنادًا إلى اللائحة الرسمية للدوري الإنجليزي التي تمنح اللجان القضائية صلاحيات واسعة لفرض عقوبات رادعة ومتنوعة.

أليكم فيما يلي أبرز العقوبات المتوقعة على الفريق بحسب لوائح الدوري الإنجليزي:


  • خصم النقاط

    تطبيق خصم مباشر من رصيد النقاط في جدول الترتيب، سواء بتنفيذه فورًا خلال الموسم الحالي، أو ترحيله ليطبق بأثر مستقبلي عبر خصم نقاط مع انطلاق مواسم قادمة متتالية، أو تطبيقه بأثر رجعي على مواسم سابقة محل النزاع، وذلك استنادًا إلى اللائحة الرسمية لرابطة الدوري الإنجليزي.


    • إعلان

  • الهبوط والطرد من المسابقة

    التوصية بإسقاط عضوية النادي وطرده نهائيًا من مسابقة الدوري وإلزامه بالبحث عن مسار للتنافس في درجات الدوري الأدنى بالتنسيق مع الجهات المنظمة لتلك الدرجات.


  • Jeremy Doku Man City 2:1Getty Images

    الغرامات المالية 

    فرض غرامات مالية نقدية ضخمة تلزم النادي بالسداد دون وجود سقف أو حد أقصى للغرامة، وتتناسب قيمتها مع حجم الأرباح أو الإيرادات.


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  • سحب الألقاب وشطب السجلات

    إلغاء نتائج الفريق وترتيبه النهائي في المواسم محل النزاع بين عامي 2009 و2018، مما يفتح الباب أمام تجريد النادي من ألقاب الدوري التي توج بها خلال تلك الفترة وتحويلها للأندية الوصيفة أو ترك السجلات شاغرة.


  • حظر إبرام الصفقات وتسجيل اللاعبين

    منع النادي بصورة مؤقتة أو ممتدة من تسجيل أي لاعبين جدد في سوق الانتقالات، وحظر استخراج بطاقات اللعب للعناصر المستقدمة حديثًا لعدة فترات قيد متتالية.


  • Erling Haaland Man CityGetty

    تعليق المشاركة في المباريات

    إيقاف النادي ومنعه مؤقتًا من خوض مباريات الدوري الإنجليزي لفترة محددة تقررها اللجنة القضائية.


  • التوبيخ ولفت النظر الرسمي

    توجيه إدانة وتوبيخ رسمي مكتوب للنادي وتسجيله كتحذير نهائي وإجراء تأديبي في السجلات الرسمية.


  • دمج العقوبات أو فرض تدابير تقديرية

    تملك اللجنة القضائية المستقلة سلطة تقديرية مطلقة لتطبيق أي مزيج من العقوبات السابقة معًا، أو فرض أي جزاء أو تدبير تأديبي آخر تراه اللجنة مناسبًا لحجم المخالفات.


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