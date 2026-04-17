بعد تأكيد الموسم الصفري في ريال مدريد .. مبابي يوجه رسالة إلى مشجعي الملكي

لم يقتصر الأمر على مبابي فحسب، بل أقر المدرب ألفارو أربيلوا أيضًا بأن الهزيمة كانت مخيبة للآمال للغاية بالنسبة للفريق بأكمله. ومع ذلك، شدد المدرب الإسباني على أنه ولاعبيه سيسعون جاهدين للعودة بقوة وإنهاء الموسم بأداء قوي.

وقال على الموقع الرسمي للنادي: "أشعر بفخر كبير بهم، وبالجماهير، وبكل من سافروا، وبمن بقوا في ديارهم، وبالنادي". "إذا كان هناك شيء واحد مؤلم في هذه الهزيمة، فهو أننا لن نفوز بكأس السادس عشر هذا العام، وقبل كل شيء، الطريقة التي حدثت بها".

وأضاف: "يجب أن يفخر المشجعون كثيرًا بلاعبيهم، وبكيفية بذلهم قصارى جهدهم، وبالشخصية التي أظهروها. من الآن فصاعدًا، لا تزال أمامنا بعض المباريات، وكما هو الحال دائمًا، سندافع عن هذا الشعار بأقصى ما في وسعنا، تمامًا كما فعل هؤلاء اللاعبون اليوم".