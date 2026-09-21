بعد بيان ريال مدريد وهجوم مورينيو .. لجنة التحكيم تعترف بخطأ حكم الديربي

اعترفت لجنة الحكام الفنية بأنّه كان من المفترض طرد لي بسبب تدخّله المروّع على فالفيردي، وفقًا لما ذكرته AS. فقد أخفق حكم المباراة أورتيث آرياس في معاقبة التدخّل، كما قرّرت تقنية الفيديو المساعد عدم التدخّل.

وتعرّض فالفيردي لإصابة بالغة في كاحله الأيسر بعد أن طاله حذاء اللاعب الكوري الجنوبي. ورغم أنّ الحكم كان يرى الحادثة بوضوح، سُمح باستمرار اللعب.

وأكّد الطاقم الطبي لريال مدريد لاحقًا حجم الضرر، ما ترك النادي في حالة من الإحباط الشديد إزاء غياب أي إجراء داخل الملعب.

كما راجعت لجنة الحكام الفنية جدليتين كبيرتين أخريين من مواجهة الميتروبوليتانو. وأيّدت القرار المتأخّر لتقنية الفيديو المساعد بطرد مدافع ريال مدريد دين هاوسن بسبب خطأ متعمّد على جوليانو سيميوني.

غير أنّ اللجنة قبلت اختيار آرياس المثير للجدل بعدم إشهار البطاقة الحمراء في وجه كريستيان روميرو إثر تدخّل خطير على جود بيلينجهام، واصفةً الحادثة بأنّها ملتبسة.



