بعد إبهار العالم ضد البرازيل .. آرسنال يتحرك لضم بوعدي

أفادت التقارير أن نادي آرسنال قد بادر بخطوة ملموسة للتعاقد مع أيوب بوعدي، في محاولة منه للتفوق على نخبة الأندية الأوروبية في التعاقد مع أحد أكثر المواهب إثارة في عالم كرة القدم.

وأصبح اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا هدفًا رئيسيًا لنادي شمال لندن، حيث تشير التقارير الأخيرة إلى أن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز مستعد لتسريع خططه.

ووفقًا لـ"سكاي سبورتس سويسرا"، يعمل آرسنال بنشاط منذ عدة أشهر على إبرام صفقة التعاقد مع بوعدي، كما حافظ بطل الدوري الإنجليزي الممتاز على اتصال منتظم مع الوفد المرافق للاعب خط الوسط منذ يناير من العام الماضي. وقد تطورت مهمة الاستكشاف طويلة الأمد هذه الآن إلى مساعي رسمية، حيث يثبت المراهق قيمته على أكبر مسرح على الإطلاق.