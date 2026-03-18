بعد أن «عومل كالكلب»، أصبح الآن محبوباً للغاية: فيكتور أوسيمهن يُتوقع أن يتخذ خطوة مفاجئة مع غلطة سراي

عاش فيكتور أوسيمهن تقلبات شديدة خلال مسيرته. من طفولته التي قضاها في ظروف فقيرة في لاغوس، مروراً بصعوده السريع ليصبح مهاجماً من الطراز العالمي، وصولاً إلى الخلاف المرير مع نابولي – يعرف اللاعب النيجيري تقلبات كرة القدم الاحترافية أكثر من أي لاعب آخر من جيله.

واليوم، يقف في قلب قصة مختلفة تمامًا مع غالطة سراي إسطنبول. قصة عن التقدير والولاء والرابطة بين اللاعب والمشجعين، التي أصبحت نادرة في كرة القدم الحديثة.

ولهذا السبب بالذات، يطرح سؤال غير عادي: لماذا قد يغير فيكتور أوسيمهن ناديه مرة أخرى؟ ربما تكون الخطوة الأكثر إثارة للدهشة في مسيرته هي في الوقت نفسه الأكثر منطقية: البقاء في غالطة سراي على المدى الطويل، بل وحتى إلى الأبد.

من الناحية الرياضية، كانت فترة أوسيمهن مع نابولي في البداية قصة نجاح. في موسم 2022/23، قاد SSC بتسجيله 26 هدفاً إلى أول لقب دوري منذ 33 عاماً، وتوج هداف الدوري الإيطالي. كان النجم الأبرز في الفريق، والشخصية التي يمثلها النادي بأكمله.

لكن بعد بضعة أشهر فقط، انهارت العلاقة بين اللاعب والنادي. كان السبب في ذلك مقطع فيديو على تيك توك أصبح مشهورًا الآن، نشره نابولي عن أوسيمهن، وسخر فيه النادي، أو بالأحرى قسم التواصل الاجتماعي التابع له، من ركلة جزاء أضاعها المهاجم. كان هذا اللحظة نقطة تحول بالنسبة للنيجيري.

"بعد أن نشر نابولي هذا الفيديو على تيك توك، انقطعت العلاقة"، أوضح اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا لاحقًا لصحيفة "غازيتا ديلو سبورت".

"يمكن لأي شخص أن يضيع ركلة جزاء، ويمكن لأي شخص أن يتعرض للسخرية بسبب ذلك. لكن نابولي فعل ذلك معي فقط - وبإشارات معينة. كنت ضحية لإهانات عنصرية واتخذت قراري. أردت الرحيل".