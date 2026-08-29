روبينيو جونيور سيوقّع مع جنوى للانتقال إلى إيطاليا قادماً من سانتوس، صفقة محسومة مع اللاعب الموجود الآن بالفعل في إيطاليا لإجراء الفحوصات الطبية والتوقيع على العقد، وفق ما أعلن فابريتسيو رومانو عبر قناته على واتساب.
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بعد أنباء تجنيسه من إيطاليا .. نجل روبينيو يغادر سانتوس
الصيغة
بالنسبة لابن الـ18 عاماً الذي ورث الموهبة عن والده، فإن الصيغة هي الإعارة مع خيار الشراء: إضافة مثيرة للاهتمام في خط هجوم فريق دانييلي دي روسي.
وكانت "ESPN" قد تحدثت عن وجود اهتمام من قبل مدرب إيطاليا الجديد روبرتو مانشيني بمراقبة روبينيو الصغير، وإمكانية تجنيسه للعب مع الأتزوري بالنظر لقرب حصوله على جواز سفر إيطاليا من والدته فيفيان.
وزار اللاعب مؤخرًا مقر تدريب الاتحاد البرازيلي، الأخير الذي يسعى لتأمين انضمام اللاعب لصفوف فرقه السنية في الفترة المقبلة بحسب التقارير في البلاد.
روبينيو جونيور، أرقامه في البرازيل
لعب نجل لاعب مانشستر سيتي وميلان السابق 27 مباراة مع سانتوس، دون أن يسجّل أي هدف حتى الآن مع صناعة تمريرة حاسمة واحدة، أما في عام 2025، ومع فرق الناشئين، فقد سجّل 4 أهداف في 11 مباراة.
وكان روبينيو جونيور جذب الانتباه في فترته مع سانتوس عقب اشتباكه مع القائد نيمار واعتداء الأخير عليه بالصفع، قبل أن يخرج النجم البرازيلي الكبير ويصفه بشقيقه الصغير ويعتذر عن تصرفه.
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