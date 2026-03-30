يُقال إن الأرجنتين تهتم أيضًا بمهاجم منتخب ألمانيا تحت 21 عامًا نيكولو تريسولدي، وترغب في إقناعه بتغيير انتمائه الدولي. هذا ما أوردته صحيفة «بيلد». ووفقًا للتقرير، فقد اتصلت الأرجنتين، حاملة لقب كأس العالم الحالية، بتريسولدي بالفعل، الذي تنحدر والدته باربرا كافي من هذا البلد الجنوب أمريكي.
ترجمه
بعد ألمانيا وإيطاليا: يقال إن دولة كبرى أخرى تهتم بنجم منتخب تحت 21 عامًا نيكولو تريسولدي
- Getty Images
مكالمة من إيطاليا؟ تريسولدي: "سأكون سعيدًا جدًا"
وُلد تريسولدي في سردينيا ونشأ في البداية في إيطاليا. ثم انتقل في مرحلة المراهقة مع والديه إلى هانوفر، حيث لعب كرة القدم في فرق الناشئين بنادي هانوفر 96 الذي يلعب في الدرجة الثانية. في عام 2022، حصل على الجنسية الألمانية في سن 18 عامًا، وظهر لأول مرة في نفس الشهر مع منتخب ألمانيا تحت 19 عامًا. ومنذ ذلك الحين، يلعب بقميص يحمل شعار النسر على صدره - لكن لا يزال هناك اهتمام من إيطاليا أيضًا.
وحول الانتقال إلى المنتخب الإيطالي، قال تريسولدي في أكتوبر لقناة سكاي سبورتس إيطاليا: "القواعد تسمح بذلك، وهاتفي مفتوح. إذا أراد جاتوزو (مدرب المنتخب الإيطالي، محرر) التحدث معي، فسأكون سعيدًا جدًا". لكنه أضاف: "لكن في الوقت الحالي ألعب لألمانيا، وقد اتخذت هذا القرار، حتى لو كان ذلك مع منتخب تحت 21 عامًا فقط. أشعر براحة كبيرة."
تريسولدي يسجل هدفين لمنتخب ألمانيا تحت 21 عامًا
والآن قد نشهد منافسة ثلاثية على تريسولدي. فقد أكد مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان في نوفمبر أنه يراقب المهاجم، بل وذكر اسمه صراحةً خلال مؤتمر صحفي. لكنه لم يختاره للمشاركة في المباريات الودية ضد سويسرا وغانا.
بدلاً من ذلك، لعب تريسولدي مع منتخب ألمانيا تحت 21 عاماً، وسجل هدفين في الفوز 3-0 على أيرلندا الشمالية في تصفيات كأس الأمم الأوروبية. ويواجه الفريق يوم الثلاثاء منتخب اليونان.
- AFP
يقال إن أرسنال مهتم بضم نيكولو تريسولدي
انتقل تريسولدي الصيف الماضي من هانوفر 96 إلى نادي بروج مقابل 7.5 مليون يورو، وقد قدم أداءً مبهراً مع الفريق البلجيكي في موسمه الأول: سجل 17 هدفاً وصنع 5 تمريرات حاسمة في 48 مباراة رسمية.
ووفقاً لصحيفة "بيلد"، فإن نادي أرسنال قد وضعه بالفعل على قائمة اللاعبين المستهدفين.
المباريات القادمة للمنتخب الألماني تحت 21 سنة:
31 مارس اليونان - ألمانيا 26 سبتمبر لاتفيا - ألمانيا 30 سبتمبر مالطا - ألمانيا 06/10 ألمانيا - جورجيا