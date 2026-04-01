بعد أسابيع قليلة فقط من إقالته: هل يستعد لوكاس كواسنيوك لعودة مذهلة إلى الدوري الألماني؟

يتولى ديتر هيكينغ حالياً منصب المدير الفني لفريق «الذئاب»، لكن هذا المدرب البالغ من العمر 61 عاماً تم التعاقد معه في الأصل كمدرب مؤقت في المعركة الحالية من أجل البقاء في الدوري، ولا يمتلك سوى عقد ساري المفعول حتى نهاية الموسم.

وفي حالة الهبوط إلى الدوري الألماني الثاني على وجه الخصوص، من المستبعد للغاية أن يواصل النادي العمل مع هيكينغ، على الرغم من أن هذا الأخير قد يتصور، وفقًا لمعلومات مجلة "سبورت بيلد"، العمل في مدينة السيارات إلى ما بعد الصيف.

في حالة البدء من جديد في الدرجة الثانية، سيكون كواسنيوك الخيار المفضل. ولا ينتمي المدرب البالغ من العمر 44 عاماً إلى أي نادٍ حالياً، بعد أن تم إقالته في مارس الماضي من منصب مدرب نادي 1. FC كولونيا بسبب عدم تحقيق النتائج المرجوة. وكان كواسنيوك قد تولى تدريب النادي في بداية الموسم.