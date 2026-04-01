وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «سبورت بيلد»، يُعتبر المدرب البالغ من العمر 44 عامًا خيارًا محتملًا لنادي فولفسبورغ، ليقود عملية التجديد التي يحتاجها النادي بشدة هذا الصيف.
ترجمه
بعد أسابيع قليلة فقط من إقالته: هل يستعد لوكاس كواسنيوك لعودة مذهلة إلى الدوري الألماني؟
يتولى ديتر هيكينغ حالياً منصب المدير الفني لفريق «الذئاب»، لكن هذا المدرب البالغ من العمر 61 عاماً تم التعاقد معه في الأصل كمدرب مؤقت في المعركة الحالية من أجل البقاء في الدوري، ولا يمتلك سوى عقد ساري المفعول حتى نهاية الموسم.
وفي حالة الهبوط إلى الدوري الألماني الثاني على وجه الخصوص، من المستبعد للغاية أن يواصل النادي العمل مع هيكينغ، على الرغم من أن هذا الأخير قد يتصور، وفقًا لمعلومات مجلة "سبورت بيلد"، العمل في مدينة السيارات إلى ما بعد الصيف.
في حالة البدء من جديد في الدرجة الثانية، سيكون كواسنيوك الخيار المفضل. ولا ينتمي المدرب البالغ من العمر 44 عاماً إلى أي نادٍ حالياً، بعد أن تم إقالته في مارس الماضي من منصب مدرب نادي 1. FC كولونيا بسبب عدم تحقيق النتائج المرجوة. وكان كواسنيوك قد تولى تدريب النادي في بداية الموسم.
سيكون للهبوط عواقب مالية وخيمة على فولفسبورغ
إلى جانب المدرب السابق لفريق بادربورن، يُذكر أن ستيفان ليتل (هيرتا برلين) وتوماس ريس (الذي كان يعمل مؤخرًا في سامسونسبور) وكريستيان شولز (الذي كان يعمل مؤخرًا مساعدًا للمدرب في هانوفر 96) هم مرشحون محتملون آخرون لتولي منصب المدرب في فولفسبورغ. وبشكل عام، يُتوقع أن يتمتع المدرب الجديد بخبرات تضمن النجاح في كل من الدوري الأول والدوري الثاني.
يحتل فولفسبورغ حالياً المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة فقط بعد 27 مباراة. ينتظر الفريق تحقيق فوز منذ عشر مباريات رسمية، حيث كانت آخر ثلاث نقاط له في منتصف يناير بفوزه 2-1 على إف سي سانت باولي.
وإذا هبط فولفسبورغ بالفعل إلى الدوري الألماني الثاني، فسيكون لذلك تداعيات مالية هائلة. فوفقاً لمعلومات مجلة "سبورت بيلد"، سيقلل الراعي الرئيسي فولكس فاجن مساهمته بنحو 20 في المائة، كما سيتعين خفض ميزانية رواتب اللاعبين بنحو 40 في المائة.