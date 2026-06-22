بعد اهتمام برشلونة وريال مدريد.. خوليان ألفاريز: تحدثت مع أتلتيكو والأفضل للجميع خروجي!

فجر المهاجم الأرجنتيني الدولي خوليان ألفاريز مفاجأة من العيار الثقيل في الأوساط الرياضية العالمية عقب إطلاقه تصريحات علنية ومباشرة تخص مستقبله مع ناديه الحالي أتلتيكو مدريد الإسباني.

وجاءت هذه التصريحات لتضع حدًا للتكهنات وتعلن بشكل رسمي رغبته في إنهاء مسيرته مع الفريق المدريدي وبدء مرحلة جديدة في مسيرته الاحترافية.

وقال ألفاريز لـ "ESPN": "لقد تحدثت مع من يجب أن أتحدث معهم في أتلتيكو مدريد، أفضل أن أكون واضحًا مع الجماهير والإدارة".

وأضاف: "من الأفضل أن أغادر، هذا أفضل للجميع في الوقت الحالي، أريد تحقيق حلمي".



