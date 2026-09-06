بعد انتهاء سلسلة ال59 مباراة .. كومباني يفسر قراره الغريب بخصوص هاري كين وأوليسي

لم تكن النتيجة مجرد عثرة بسيطة لحامل الرقم القياسي في الألقاب؛ بل شكّلت نهاية حقبة رائعة حقًا من الفعالية الهجومية. فقد نجح بايرن في هزّ الشباك في 59 مباراة رسمية متتالية قبل هذه الرحلة إلى جيلسنكيرشن.
ويعود هذا السجل المذهل إلى يوليو 2025، عندما تلقّى الفريق خسارة بنتيجة 2-0 على يد باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية. وبعدم تمكّنه من التسجيل في مرمى لوريس كاريوس، شهد بايرن سلسلة تسجيله في 59 مباراة رسمية تنتهي أخيرًا بشكل مدوٍّ أمام
وفي معرض حديثه عن طبيعة المباراة والفرصة الضائعة لتمديد الرقم القياسي، أشار كومباني إلى أن فريقه افتقر إلى الشدّة المتواصلة اللازمة لاختراق الكتلة الدفاعية المنخفضة. وقال المدرب: «لكل مباراة قصتها الخاصة. قصتنا كانت أننا لم نسجّل، والخصم عاد إلى دياره دون تسديدة واحدة. لكن ذلك لا ينبغي أن ينتقص من شالكه بأي شكل. لقد رأيت مباريات كهذه مرات عديدة. تحتاج إلى 90 دقيقة من الضغط أمام دفاعات كهذه حتى تنهار. لم ننجح في ذلك تمامًا اليوم لأننا أخرجنا الإيقاع من المباراة عدة مرات».