بعد الوداع المونديالي المرير.. نيمار يبحث عن الحظ المفقود في عالم "البوكر" بـ"لاس فيجاس"!

استبدل نيمار عشب ملعب كرة القدم بقماش طاولات البوكر في لاس فيجاس. حيث ظهر النجم البرازيلي في مقطع فيديو وهو يأخذ مقعده في بطولة العالم للبوكر (WSOP) لعام 2026 مساء السبت، ليشارك في الحدث الرئيسي المرموق الذي تبلغ قيمة الاشتراك فيه 10 آلاف دولار. ولا تُعد هذه الغزوة الأولى للمهاجم في عالم المقامرة عالية المخاطر على المستوى الاحترافي، فقد سبق له الوصول إلى الطاولة النهائية خلال نسخة عام 2025 من نفس البطولة، وفقاً لما ذكرته شبكة فوكس سبورتس.

ومع ذلك، يبدو أن حظه قد نفد أسرع من المعتاد هذه المرة. فبالرغم من نجاحه السابق في ولاية نيفادا، فشل نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق في تجاوز "اليوم الأول" من المنافسة. ليعكس خروجه المبكر من غرفة البوكر النهاية المبتسرة لصيفه على المسرح الدولي، حيث تحطمت أحلامه في قيادة البرازيل نحو اللقب العالمي السادس في أمريكا الشمالية.