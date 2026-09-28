بعد الخسارة التاريخية من اليونان.. كيميش يطالب ألمانيا بالتحسن فورًا!

كان كيميش صريحًا في تقييمه للوضع الحالي للمنتخب الوطني عقب خسارة تاريخية بنتيجة 1-0 أمام اليونان على أرضية ملعب WWK Arena. ففي مباراة كان الهدف منها إبراز التقدم المُحرَز تحت قيادة كلوب، بدا المنتخب الألماني مفككًا وافتقد إلى الشرارة الإبداعية اللازمة لاختراق دفاعات خصم عنيد. واعترف نجم بايرن ميونخ بأن الانتقال إلى حقبة تكتيكية جديدة يمثل تحديًا صعبًا، لكنه شدد على أن على أفراد الفريق تحمّل المسؤولية عن افتقارهم إلى الحسم في الثلث الأخير من الملعب.

وأكد لاعب الوسط المخضرم أن الفريق لا يزال في المراحل الأولى من عملية إعادة بناء كبيرة. وقال كيميش لـARD: «علينا أن نتحسن في كل المجالات. علينا أن نفهم أفكار المدرب بشكل أفضل. أعتقد أن ما يطرحه جيد جدًا وسيساعدنا. والآن، الأمر متروك لنا لتطبيقه. إنه واضح تمامًا بشأن ما يريده».