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بعد الخسارة التاريخية من اليونان.. كيميش يطالب ألمانيا بالتحسن فورًا!
كيميش يُقيّم مرحلة التحول التي يمر بها منتخب ألمانيا
كان كيميش صريحًا في تقييمه للوضع الحالي للمنتخب الوطني عقب خسارة تاريخية بنتيجة 1-0 أمام اليونان على أرضية ملعب WWK Arena. ففي مباراة كان الهدف منها إبراز التقدم المُحرَز تحت قيادة كلوب، بدا المنتخب الألماني مفككًا وافتقد إلى الشرارة الإبداعية اللازمة لاختراق دفاعات خصم عنيد. واعترف نجم بايرن ميونخ بأن الانتقال إلى حقبة تكتيكية جديدة يمثل تحديًا صعبًا، لكنه شدد على أن على أفراد الفريق تحمّل المسؤولية عن افتقارهم إلى الحسم في الثلث الأخير من الملعب.
وأكد لاعب الوسط المخضرم أن الفريق لا يزال في المراحل الأولى من عملية إعادة بناء كبيرة. وقال كيميش لـARD: «علينا أن نتحسن في كل المجالات. علينا أن نفهم أفكار المدرب بشكل أفضل. أعتقد أن ما يطرحه جيد جدًا وسيساعدنا. والآن، الأمر متروك لنا لتطبيقه. إنه واضح تمامًا بشأن ما يريده».
- Getty Images Sport
المعاناة التكتيكية والعجز الإبداعي
على الرغم من التوقعات العالية التي أحاطت بأول ظهور لكلوب على أرضه، بدا المنتخب الوطني مفككًا وافتقر إلى الحسم المطلوب لاختراق كتلة دفاعية عنيدة. جوشوا حُسمت المباراة بتسديدة مرتدة من ديميتريوس كوربيليس لم تترك أي فرصة أمام ألكسندر نوبل، وهو موقف وصفه كيميش بأنه سيئ الحظ بشكل خاص كونه هو من حوّل مسار الكرة دون قصد.
«لم يكن أداءً جيدًا منا بكل تأكيد. من المؤسف أننا خسرنا المباراة في وقت متأخر، ولا أعتقد أن ذلك كان ضروريًا. لم نصنع الكثير من الفرص للتسجيل وعانينا أمام خطهم الدفاعي المتراجع. كما أن حارس المرمى تصدى لكرة أو كرتين بشكل جيد. مع قليل من الحظ كان بإمكاننا التسجيل، لكن بشكل عام كنا جامدين للغاية وافتقرنا إلى الإبداع. لم نتحرك بما فيه الكفاية ولم نأتِ بأفكار كافية. كان التعادل السلبي 0-0 نتيجة عادلة، لذا فإن خسارتها أمر مؤسف للغاية»، أوضح كيميش.
التمييز عن حقبة ناجلسمان
وفي حين أعادت المعاناة أمام دفاع متكتل إلى الأذهان ذكريات الخروج المخيب للآمال من كأس العالم تحت قيادة يوليان ناجلسمان، سارع كيميش إلى نفي ما يُقال عن أن الفريق يكرر أخطاءه القديمة. وأوضح أن الفلسفة الأساسية التي يطبقها كلوب مختلفة جذريًا، حتى وإن لم تعكس النتيجة تقدمًا في هذه المناسبة. ويؤكد القائد بقوة أن البنية الحالية توفر قاعدة أفضل للتطور، رغم غياب النتائج الفورية في دوري الأمم.
"لن أقول ذلك. إنها طريقة لعب مختلفة. لا أعتقد أننا فقدنا الكرة كثيرًا أو وقعنا في فخ الهجمات المرتدة بذلك القدر. لقد كان الخصم متكتلاً في العمق واعتمد أكثر على الكرات الطويلة. ومع ذلك، لم نكن مبدعين بما يكفي كفريق في الاتجاه الهجومي."
- AFP
كيميش يواجه غيابًا إجباريًا
لن يكون كيميش ضمن التشكيلة في المباريات المقبلة أمام صربيا ومباراة العودة في اليونان. يغادر القائد معسكر المنتخب الوطني في الوقت الذي يسعى فيه كلوب إلى تدوير خياراته وتقييم عناصر أخرى من مخزون المواهب. سيترك غيابه فراغًا قياديًا يتعين على لاعبين آخرين من ذوي الخبرة سدّه، بينما يتطلع الاتحاد الألماني لكرة القدم إلى النهوض من خيبة الأمل اليونانية. سينصبّ تركيز كيميش الآن مجددًا على المهام المحلية، فيما يحاول زملاؤه في المنتخب تحقيق أول فوز في حقبة كلوب من دونه.
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