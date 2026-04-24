بعد الإصابة الأخيرة ضد آرسنال .. رودري يخرج بتصريح مفاجيء بخصوص الاعتزال

قدم رودري تقييماً واقعياً لمستقبله في كرة القدم، مشيراً إلى أن المطالب الحالية لجدول المباريات العالمي تدفع اللاعبين نحو نقطة الانهيار. ويعتقد نجم مانشستر سيتي، الذي عانى من مشاكل بدنية كبيرة بما في ذلك إصابة سابقة بتمزق الرباط الصليبي الأمامي، أن بقائه في القمة أصبح مهدداً.

وأعرب اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً عن قلقه الشديد من أن الجداول الزمنية المحلية والدولية المتوسعة غير قابلة للتحمل بالنسبة لجسم الإنسان. وبعد أن كان حجر الزاوية لكل من النادي والمنتخب خلال فترة من النجاح غير المسبوق، يخشى لاعب الوسط الآن من أن تؤدي الأعباء البدنية إلى إنهاء مسيرته الكروية قبل الأوان.