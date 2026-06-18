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Scott McTominay Napoli HDGOAL
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بعد الأنباء عن عروض سعودية .. مورينيو يبحث عن لم الشمل مع ماكتوميناي في ريال مدريد

انتقالات
الدوري الإيطالي
نابولي
سكوت مكتوميناي
ريال مدريد
جوزيه مورينيو

اللاعب متألق في إيطاليا مع نابولي

من بين الأمور التي يجب متابعتها في نادي نابولي، هناك بالتأكيد الوضع بالنسبة لسكوت ماكتوميناي، حيث يمثل تجديد عقده إحدى الأولويات التي يتعين على الرئيس أوريليو دي لورينتيس والمدير الرياضي جيوفاني مانا التعامل معها خلال الأشهر المقبلة.

ويرتبط اللاعب الاسكتلندي بالنادي الأزرق بعقد ساري المفعول حتى 30 يونيو 2028، ويحاول نابولي الضغط على اللاعب لمده، لتجنب الوقوع في موقف حرج مع دخول السنة قبل الأخيرة من العقد.

المحادثات جارية منذ فترة طويلة، لكنها متوقفة حالياً، لتمكين سكوت من التركيز بنسبة 100% على كأس العالم.

  • Scott McTominay NapoliGetty Images

    طلب ماكتوميناي والجمود في مفاوضات تجديد العقد

    بعد أن اشتراه من مانشستر يونايتد في صيف عام 2024، وقع ماكتوميناي عقدًا مدته أربع سنوات مع نابولي، متفقًا على راتب إجمالي قدره 5,6 مليون سنويًّا، وهو مبلغ أثبت، من حيث القيمة مقابل السعر، أنه صفقة استثنائية للنادي النابولي نظرًا للأداء الرائع الذي قدمه سكوت خلال العامين اللذين قضاهما مع الفريق الأزرق.

    بعد الاتصالات الأولية بين الوفد المرافق لماكتوميناي والنادي، والتي جرت مباشرة بعد الفوز بلقب الدوري الإيطالي لموسم 2024/2025، استمرت المحادثات خلال الموسم الماضي، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، نظراً لرغبة نابولي في الحفاظ على نجمه، ورغبة اللاعب الاسكتلندي، الذي وقع في حب نابولي ويشعر براحة تامة في الدوري الإيطالي، في مواصلة مغامرته الإيطالية.

    إلا أن المفاوضات تعثرت في الأسابيع الأخيرة: حيث يسعى وكلاء ماكتوميناي إلى مضاعفة راتبه، ليصل إلى حوالي 5 ملايين يورو صافي في الموسم، وهو رقم لا يندرج ضمن المعايير التي فرضها دي لورينتيس، الذي يعتزم خفض التكاليف كما أبدى ذلك مرارًا وتكرارًا خلال المقابلات الأخيرة.

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  • Scott McTominay Jose Mourinho Manchester UnitedGetty Images

    تأثير مورينيو

    ومن المؤكد أن جوزيه مورينيو، الذي لطالما كان من أشد المعجبين بـ«سكوت»، يراقب هذه القصة باهتمام. فقد كان «الاستثنائي» هو من أطلق اللاعب الاسكتلندي في الفريق الأول في عهد مانشستر يونايتد، وهي خطوة يفتخر بها البرتغالي بشدة.

    «إذا كان سكوت مدينًا لي بشيء، فهو أنني استبعدت بوجبا لكي أتيح له الفرصة للعب» - هكذا صرح مورينيو لقناة «برايم» قبل المباراة الأخيرة بين بنفيكا ونابولي - «في تاريخ كل لاعب، هناك مدرب يضعه على أرض الملعب لأول مرة عندما يكون في السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من عمره. أنا كنت ذلك المدرب في المرة الأولى، أما الباقي فكل الفضل يعود إليه».

    مورينيو، كما أكدت صحيفة «ريبوبليكا» أيضًا، مستعد لفعل أي شيء من أجل استعادة ماكتوميناي، الذي يُعتبر التعزيز المثالي لإعادة بناء خط وسط ريال مدريد. لكن نابولي، بطبيعة الحال، لا تنوي بأي حال من الأحوال التخلي عن أهم لاعبيها.

    كما ارتبط متوسط الميدان مؤخرًا بعروض من أندية سعودية وأخرى في البريميرليج ترغب بإغراء اللاعب بالعودة إلى الدوري الإنجليزي من جديد عقب تجربة يونايتد.

  • SSC Napoli v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    موسم ماكتوميناي

    حصل ماكتوميناي على لقب أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لموسم 2024/2025، وأثبت مستواه الرفيع جدًّا أيضًا في موسمه الثاني في إيطاليا، حيث سجل مرة أخرى أكثر من عشرة أهداف في الدوري، وكان أفضل لاعب في نابولي حتى خلال المرحلة الكارثية التي مر بها الفريق الأزرق في دوري أبطال أوروبا الأخير، حيث سجل 4 أهداف في 8 مباريات.