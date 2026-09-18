بعد اكتمال استحواذه على النادي .. رئيسة إلدينسي المغادرة توجه رسالة خاصة إلى ميسي

وقد تنحّت الرئيسة المنتهية ولايتها بثقة تامة بعد أن سلّمت زمام النادي العريق إلى أشهر لاعب كرة قدم في العالم. وأعربت في بيان الوداع الرسمي الصادر عن النادي عن اعتزازها بهذا التسليم قائلة: "بالنسبة لي، إن قدرتي على تسليمه زمام هذا النادي اليوم مصدر فخر كبير، وقبل كل شيء تمنحني راحة البال لعلمي أنني أتركه في أفضل الأيدي".

وإلى جانب مباركتها، وجّهت أيضًا طلبًا مباشرًا إلى المالك الجديد قائلة: "اعتنِ به، واحترم ما يمثّله لأهله، وقبل كل شيء، احمل أحلامًا كبيرة إلى إلدا".



