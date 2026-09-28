بعد استبعاد رونالدو والفوز على النرويج.. لياو يكشف الفارق بين جيسوس وروبرتو مارتينيز!

سارع لياو إلى الإشادة بالتحسينات البنيوية المباشرة التي جلبها جيسوس إلى المنتخب الوطني. فبعد فوز صعب على النرويج، أشار ليساو إلى صلابة جديدة يرى أنها كانت غائبة خلال الحقبة السابقة تحت قيادة روبرتو مارتينيز.

ولفت اللاعب الجناح إلى أنه رغم امتلاك المنتخب دائمًا قدرًا هائلًا من البراعة في الثلث الأخير من الملعب، فإن قدرته على إغلاق المباريات بلغت مستوى جديدًا تحت قيادة المدرب السابق لبنفيكا وسبورتينج لشبونة، الذي تولى المهمة بتفويض واضح لإحكام الخط الخلفي.

وكشف لياو قائلًا: «ما تغيّر في الفريق هو أن جيسوس منحنا قدرة دفاعية قوية للغاية. النرويج استحوذت كثيرًا على الكرة، ومن البداية إلى النهاية تمكّنّا من البقاء متماسكين، والدفاع أثناء اللعب، وكذلك في الكرات الثابتة. هذا هو ما كان ينقصنا لصنع الفارق في المباريات الكبيرة، لأننا كنا نمتلك جودة هجومية جيدة جدًا وكان ينقصنا الجانب الدفاعي»، وذلك بحسب ما نقلته A Bola.