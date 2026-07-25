فيديو | بعد اجتياح المونديال.. هالاند يقود احتفال "تجديف الفايكنج" في زفاف دوناروما!

يواصل المهاجم النرويجي الاستمتاع بإجازته الصيفية بعد مشاركته البارزة في بطولة كأس العالم 2026. ووفقاً لما نقله موقع "ge" البرازيلي، فقد لفت إرلينج هالاند الأنظار بشدة يوم الجمعة الماضي خلال حضوره حفل زفاف زميله في فريق مانشستر سيتي، حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

ففي منتصف الاحتفالات، قرر المهاجم الشاب إعادة إحياء أجواء المونديال، حيث قاد مجموعة من الحاضرين لأداء حركة "تجديف الفايكنج" الشهيرة. هذا المشهد المبهج أعاد للأذهان الأداء القوي الذي قدمه اللاعب، خاصة بعدما كان الجلاد الذي أقصى المنتخب البرازيلي من البطولة بتسجيله هدفي الفوز، ليثبت أن روحه الاحتفالية العالية لا تقل إطلاقاً عن مهارته وحسه التهديفي الاستثنائي.



