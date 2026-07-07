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Chelsea FC v Paris Saint-Germain: Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
Muhammad Zaki و علي رفعت

بعد اتهامه لكلاوس بـ "المشبوه".. كولينا يرد على تصريحات دونالد ترامب: حكامنا على أعلى درجة

الولايات المتحدة الأمريكية
فولارين بالوجون
كأس العالم
الولايات المتحدة الأمريكية ضد البوسنة والهرسك
البوسنة والهرسك

أصدر بييرلويجي كولينا رداً حازماً على رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عقب التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها بشأن نزاهة حكام مباريات كأس العالم. وسارع الحكم الأسطوري السابق، الذي يشغل حالياً منصب رئيس لجنة الحكام في الفيفا، إلى الدفاع عن سمعة طاقم التحكيم في البطولة بعد أن تعرض الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس لهجمات شخصية.

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    أصبحت مسألة التحكيم في كأس العالم 2026 محط اهتمام سياسي كبير، حيث قاد كولينا حملة الدفاع عن الحكم كلاوس. فقد وجد الحكم البرازيلي نفسه في قلب عاصفة من الجدل بعد طرده لمهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوجون مباراة البوسنة والهرسك، وهو قرار أثار في نهاية المطاف غضب البيت الأبيض.

    وفي بيان رسمي، أوضح كولينا موقف الفيفا قائلاً: «تعتبر الفيفا رافائيل كلاوس أحد أبرز الحكام المحترفين في العالم وعضواً مرموقاً في فريق الحكام في كأس العالم. وقد أظهر طوال مسيرته باستمرار أعلى معايير الاحتراف والنزاهة. يشارك رافائيل كلاوس في التحكيم في كأس العالم FIFA للمرة الثانية، بعد أن كان معنا في قطر عام 2022. إنه حكم ذو خبرة ويحظى باحترام كبير، ونحن نثق به ثقة تامة بصفته مسؤولاً موثوقاً به في المباريات."


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    ترامب ينتقد التحكيم «المشبوه»

    ينبع الجدل من اشتباك بين بالوجون وتاريك موهاريموفيتش، حيث أدى تدخل نظام الفيديو المساعد إلى رفع درجة المخالفة إلى بطاقة حمراء بسبب «اللعب الخشن». ولم يتردد ترامب — الذي نجح في الضغط على رئيس الفيفا جياني إنفانتينو لتعليق عقوبة الإيقاف التي نتجت عن ذلك — في إبداء تقييمه الصريح للحكم خلال خطاب ألقاه في البيت الأبيض.

    وشكك ترامب في دوافع الحكم وسجله، قائلاً: «لم تكن تلك مخالفة... كانا لاعبين يركضان بأقصى سرعة واصطدما ببعضهما البعض صدفة. فمن المستحيل أن تضع قدمك بشكل صحيح على قدم شخص آخر... كانا لاعبين رائعين تشابكا معاً. هذا الحكم مثير للشكوك بعض الشيء. إذا تحققت من ماضيه، لا أريد أن أقول ذلك لأنني لا أحب إثارة الجدل، لكنه مثير للشكوك للغاية".


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    سمحت هذه الخطوة غير المسبوقة بتعليق عقوبة بالوجون وسمحت للمهاجم بالمشاركة في مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد بلجيكا في دور الـ16، مما أثار استياء الدول المنافسة. وقد أحدث قرار التدخل في الانضباط الرياضي عبر مناقشات سياسية رفيعة المستوى صدمة كبيرة في الهياكل الإدارية للبطولة.

    وقد وجد كولينا نفسه مشغولاً بشكل متزايد خلال هذه البطولة، حيث أشرف مؤخراً على تغييرات مهمة في القواعد تتعلق بإضاعة الوقت والتظاهر بالإصابة. ومع ذلك، فإن هذا التحدي المباشر لنزاهة أحد الحكام يمثل مستوى جديداً من التوتر بين الجهة المضيفة للبطولة وقسم التحكيم التابع للهيئة المنظمة.


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    خروج المنتخب الأمريكي للرجال رغم مشاركة بالوجون في التشكيلة الأساسية

    على الرغم من المناورات السياسية والاستئناف الناجح لإعادة مهاجمهم النجم إلى الملعب، انتهت البطولة بخيبة أمل كبيرة للولايات المتحدة. فقد هُزم البلد المضيف بهزيمة ساحقة على يد بلجيكا بنتيجة 4-1، مما جعل الدراما المحيطة بالإيقاف غير ذات أهمية.

    ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر تداعيات تعليقات ترامب، حيث لا تزال الفيفا تحمي حكام مبارياتها. ورغم انتهاء مشوار المنتخب الأمريكي، لا يزال الجدل حول استقلالية الهيئات القضائية التابعة للفيفا مستعراً، خاصة بعد أن بدأت دول أخرى في الاستشهاد بنجاح الولايات المتحدة كسابقة لاستئنافاتها التأديبية.