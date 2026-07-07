بعد اتهامه لكلاوس بـ "المشبوه".. كولينا يرد على تصريحات دونالد ترامب: حكامنا على أعلى درجة

أصبحت مسألة التحكيم في كأس العالم 2026 محط اهتمام سياسي كبير، حيث قاد كولينا حملة الدفاع عن الحكم كلاوس. فقد وجد الحكم البرازيلي نفسه في قلب عاصفة من الجدل بعد طرده لمهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوجون مباراة البوسنة والهرسك، وهو قرار أثار في نهاية المطاف غضب البيت الأبيض.

وفي بيان رسمي، أوضح كولينا موقف الفيفا قائلاً: «تعتبر الفيفا رافائيل كلاوس أحد أبرز الحكام المحترفين في العالم وعضواً مرموقاً في فريق الحكام في كأس العالم. وقد أظهر طوال مسيرته باستمرار أعلى معايير الاحتراف والنزاهة. يشارك رافائيل كلاوس في التحكيم في كأس العالم FIFA للمرة الثانية، بعد أن كان معنا في قطر عام 2022. إنه حكم ذو خبرة ويحظى باحترام كبير، ونحن نثق به ثقة تامة بصفته مسؤولاً موثوقاً به في المباريات."



