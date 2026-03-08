Getty Images Sport
بطل ليفربول سيخضع للاستجواب في تحقيق حول صفقة "احتيالية" بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني لصالح نادٍ قبرصي
تفاصيل المعركة القانونية في قبرص
وفقًا لصحيفة ديلي ميل، تصاعدت الأوضاع بعد أن فشل غابرييل، الذي كان يُعتبر في يوم من الأيام المنقذ المحتمل للنادي، في الوفاء بوعوده بالاستثمار الضخم. تشير وثائق المحكمة العليا إلى أن غابرييل ادعى أن صافي ثروته الشخصية تبلغ حوالي 500 مليون جنيه إسترليني لإغراء مسؤولي النادي. ومع ذلك، انهارت الصفقة عندما لم تصل الأقساط الموعودة. وقد رفع نادي أبولون ليماسول دعوى قضائية بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني ضد رجل الأعمال بتهمة الإخلال بالعقد والتزوير.
أسئلة لهيسكي
ويسعى الممثلون القانونيون للنادي القبرصي الآن إلى التحدث مع نجم منتخب إنجلترا السابق لتحديد ما قيل له بالضبط عن عملية الاستحواذ. وذكرت صحيفة "ذا ميل" أن هيسكي رافق غابرييل في عدة رحلات رفيعة المستوى إلى الجزيرة، حتى أنه ظهر على أرض الملعب في استاد النادي الذي يتسع لـ 10 آلاف متفرج لتحية المشجعين. ويعتقد أن المهاجم السابق كان مرشحًا لتولي منصب مدير كرة القدم في النادي بمجرد الانتهاء من عملية الاستحواذ.
أكد رئيس نادي أبولون نيكوس كيرزيس أنهم يبحثون عن إجابات من لاعب أكاديمية ليستر سيتي. وقال كيرزيس: "زار غابرييل نادي أبولون عدة مرات برفقة هيسكي، ونحن حريصون على التواصل مع هيسكي لمعرفة ما كان يعرفه عن خطط غابرييل المزعومة للنادي وما إذا كان غابرييل قد قدم صورة خاطئة عن ثروته وقدرته على الاستثمار في النادي لهيسكي".
العلامات الحمراء المالية والأصول
وقد كشفت التحقيقات عن تباينات مذهلة بين الثروة المعلنة لغابرييل وواقع وضعه المالي. ففي حين يُقال إنه كان يتباهى بأصول تضم زمردات بقيمة 250 مليون جنيه إسترليني، كشفت الإفصاحات القانونية اللاحقة عن صورة أكثر تواضعاً بكثير. ووفقاً للدعوى، اعترف رجل الأعمال في نهاية المطاف في المستندات القانونية أنه لا يمتلك أكثر من 540 ألف جنيه إسترليني من الأصول، مما أدى إلى نجاح طلبات تجميد الأموال في كل من قبرص وإنجلترا.
واجه هيسكي نفسه فترة مالية صعبة في السنوات الأخيرة، مما أضاف طبقة أخرى من التدقيق على تورطه في هذه القضية المعقدة. أُعلن إفلاس اللاعب الدولي الإنجليزي الذي خاض 62 مباراة دولية في عام 2010، وتورط مؤخرًا في نزاع قانوني حول فاتورة ضريبية غير مدفوعة. على الرغم من هذه النكسات، لا يزال هيسكي شخصية محترمة في عالم كرة القدم، حيث يظهر بشكل متكرر كخبير إعلامي ومدرب.
الدفاع من معسكر غابرييل
رداً على الضغوط القانونية المتزايدة، رد غابرييل على هذه الادعاءات، مدعياً أن انهيار الصفقة كان بسبب مشاكل مالية داخلية في النادي وليس بسبب نقص الأموال من جانبه. وجادل بأن أبولون كان في وضع مالي صعب وأن الإدارة فشلت في تقديم بيانات دقيقة. وظل غابرييل متحدياً، قائلاً: "انسوا هراء 'السيد غابرييل لم يكن لديه المال'. إنها ستارة دخان. لا تذهب للبحث عن شراء أندية دون المال أو الدعم للقيام بذلك أو إشراك أشخاص مثل إميل هيسكي الذي هو صديق جيد".
وأوضح متحدث باسم رجل الأعمال موقفهم، مؤكدًا ثقتهم في تحقيق انتصار قانوني. وأضاف الممثل: "السيد غابرييل واثق من أنه سيتم تبرئته في إجراءات المحكمة". بينما تستمر المعركة في المحاكم، تظل الأضواء مسلطة على ما إذا كان أسطورة الدوري الإنجليزي الممتاز قد تم تضليله إلى جانب النادي الذي كان يأمل في قيادته إلى عصر جديد.
