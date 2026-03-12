Getty Images Sport
بطلة تشيلسي للسيدات غورو ريتين تؤكد انتقالها إلى فريق غوثام إف سي في الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات (NWSL) في فيديو مؤثر
وداع عاطفي للبلوز
في رسالة وداع مؤثرة نُشرت في مقطع فيديو على الموقع الرسمي لتشيلسي، قال ريتين: "كل شيء له نهاية، وهذه هي نهايتي هنا في تشيلسي. إلى اللاعبين، السابقين والحاليين، شكراً لكم على الذكريات، والأوقات الجيدة والسيئة... كان شرفاً لي أن أشارككم الملعب، وسأحتفظ إلى الأبد بالصداقات التي بنيتها هنا".
تحية مؤثرة لمشجعي البلوز
وفي كلمة وجهها مباشرة إلى المشجعين، أضاف ريتين: "إلى مشجعي تشيلسي، آمل أن تعلموا أنكم أنتم من تجعلون هذا النادي مميزاً؛ الدعم والحب الذي أظهرتموه لي على مر السنين، لا أستطيع أن أشكركم بما يكفي على ذلك وستظلون دائماً في مكانة خاصة في قلبي. لقد كان شرفاً وامتيازاً كبيرين لي أن أرتدي شارة النادي وأمثلكم، لذا شكراً لكم ووداعاً".
قيادة جوثام تشيد بالتعاقد "الاستثنائي"
على الرغم من أن رحيلها عن تشيلسي أمر عاطفي، إلا أن مستقبل ريتين في نادي جوثام يبدو مشرقاً. "أنا متحمسة جداً للانضمام إلى نادي جوثام وأشعر بالامتنان لهذه الفرصة"، قالت ريتين في بيان على الموقع الرسمي للنادي. "لقد بنى جوثام شيئاً مميزاً على مدى السنوات القليلة الماضية، وهناك طموح واضح هنا. أنا أتطلع إلى العمل الجاد والتعلم وبذل كل ما في وسعي لمساعدة الفريق على النجاح".
وأشادت المديرة العامة يائيل أفربوخ ويست بهذه الخطوة، قائلة: "غورو لاعبة ذات جودة استثنائية... خبرتها ستضيف قيادة قيّمة لفريقنا".
أرقام لا جدال فيها لأسطورة تشيلسي
تغادر ريتين تشيلسي كأسطورة للنادي بعد أن فازت بـ 13 لقبًا، بما في ذلك ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي للسيدات (WSL) وأربعة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي (FA Cup) وثلاثة ألقاب في كأس الرابطة (League Cup). بعد أن سجلت 59 هدفًا و44 تمريرة حاسمة في 207 مباراة مع البلوز، تظل إرثها كشخصية مؤثرة بلا منازع وهي تستعد لمواجهة التحدي الجديد في الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات (NWSL).
