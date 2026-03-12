بطلة تشيلسي للسيدات غورو ريتين تؤكد انتقالها إلى فريق غوثام إف سي في الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات (NWSL) في فيديو مؤثر

وفي كلمة وجهها مباشرة إلى المشجعين، أضاف ريتين: "إلى مشجعي تشيلسي، آمل أن تعلموا أنكم أنتم من تجعلون هذا النادي مميزاً؛ الدعم والحب الذي أظهرتموه لي على مر السنين، لا أستطيع أن أشكركم بما يكفي على ذلك وستظلون دائماً في مكانة خاصة في قلبي. لقد كان شرفاً وامتيازاً كبيرين لي أن أرتدي شارة النادي وأمثلكم، لذا شكراً لكم ووداعاً".