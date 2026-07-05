بطريقته الخاصة .. يامال يرد على منتقديه على تيك توك

كان يامال أحد أبرز اللاعبين في كأس العالم 2026، حيث ساعد إسبانيا على بلوغ دور الـ16 بفضل سلسلة من العروض المؤثرة.

ومع ذلك، فقد أدى صعوده إلى زيادة التدقيق فيه، حيث اتهم بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المراهق الذي يلعب لبرشلونة بالغطرسة بسبب شخصيته الواثقة.

وخلال فوز إسبانيا السهل 3-0 على النمسا، لفت يامال الانتباه مرة أخرى بارتدائه عصابة رأس كُتبت عليها عبارة «Ego Yamal».

وكانت هذه الإكسسوارة واضحة للعيان طوال المباراة وسرعان ما أصبحت موضوع نقاش رئيسي، مما أثار تكهنات حول ما إذا كانت تحمل رسالة خفية أم أنها مجرد خيار أزياء.