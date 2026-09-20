تفجّر توتر ديربي مدريد فور إطلاق صافرة النهاية، حيث تصدّر جود بيلينجهام الاحتجاجات على الحكم ميجيل أنخيل أورتيظ آرياس. وفي مقطع مصوّر انتشر سريعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر نجم بوروسيا دورتموند السابق وهو يقترب من الحكم ويصرخ مرارًا "بطاقتان حمراوان! اثنتان!" ليعبّر عن استيائه من القرارات التي اتُّخذت خلال المباراة. وجاءت هذه الثورة لتختم ليلة من الإحباط الشديد لريال مدريد، الذي شعر بأن التحكيم غيّر مجرى المباراة بشكل جوهري لصالح فريق دييجو سيميوني.

نبع غضب بيلينجهام من واقعتين محددتين في الشوط الأول، حيث اعتقد أن لاعبي أتلتيكو كان يجب طردهم مبكرًا. الأولى تمثّلت في تدخّل عنيف من كريستيان "كوتي" روميرو مباشرة على بيلينجهام، والذي لم يسفر سوى عن بطاقة صفراء رغم مراجعة تقنية الفيديو المساعد. أما الشرارة الثانية فتمثّلت في إفلات كانج إن لي من العقوبة إثر تدخّل قوي على فيدي فالفيردي.

وتضخّم الشعور بهذا الظلم عندما تقلّص عدد لاعبي ريال مدريد إلى عشرة في الشوط الثاني، ما ترك الضيوف يلاحقون نتيجة المباراة في ظل نقص عددي أثبت في النهاية أنه أكبر من أن يُتغلّب عليه.