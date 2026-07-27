قبل أيام قليلة كنا نقول "محمد صلاح يقترب كثيرًا من بشكتاش"، والآن يعلن النادي التركي انسحابه من المفاوضات بشكل رسمي، على إثر الخلافات المالية مع وكيله بالتحديد رامي عباس.
"الآن يتفاوض مع نادٍ آخر" .. بشكتاش يعلن انسحابه رسميًا من صفقة محمد صلاح: طالبونا بأمور عبثية وغير قانونية!
كيف بدأ القصة؟
فور انتهاء مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2026 من دور الـ16، بدأ الحديث عن مفاوضات بشكتاش مع محمد صلاح، للانتقال لصفوف النادي التركي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع ليفربول بالتراضي بين الطرفين.
الحديث عن الأمور الفنية كان يسير بشكل أكثر من رائع بشهادة أكثر من مسؤول في بشكتاش، لكن الخلاف كان فيما يتعلق بـ"عمولة" وكيل صلاح "رامي عباس"، حيث هاجمه سردال أداالي؛ رئيس النادي التركي، علنًا في وسائل الإعلام، بعد رفع عمولته لـ35%.
والآن يبدو أن وكيل صلاح يخرب الصفقة من جديد – من وجهة نظر بشكتاش – على إثر مطالبه فيما يتعلق بحقوق صور النجم المصري..
"المال خرب سير العملية .. المفاوضات توقفت"
في هذا الشأن، تحدث أوندر أوزين؛ المدير الرياضي لبشكتاش، موضحًا رفض ناديه التام لمنح محمد صلاح حقوق الصور كاملة، مشددًا على أن هذا يعتبر غير قانوني في كافة أندية أوروبا.
وقال أوزين في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "صلاح نجم عالمي ورياضي محترم. لقد التقينا به ثلاث مرات في مرحلة لم نكن قد دخلنا فيها بعد في التفاصيل المالية للمفاوضات. كل شيء كان يسير بسلاسة حتى تلك النقطة (المال)".
وأضاف: "هذه السلاسة التي كانت في اليوم الأول بدأت تتباطأ اعتبارًا من 21 يوليو، فلدى النادي سياسة معينة؛ فالوكالة التجارية (إدارة الأعمال) عمل قانوني وله نسبة عمولة قانونية محددة، وتجاوز هذه النسبة ينطوي على وضع غير قانوني، والنادي لا يمكنه الخروج عن هذه السياسة. لقد حدد سيادة الرئيس نقطة التوقف بشكل ممتاز ووقف عندها، حيث لم يتخذ قرارًا شعبويًا وانسحب من المفاوضات حاليًا".
أوزين تابع: "وكيل صلاح بدأ يطالبنا بطلبات من شأنها إدخال الجانب المالي في طريق مسدود. يمكنني أن أفترض أن رياضيًا محترمًا كصلاح ليس لديه علم بذلك. لكن وكيله طالب بأمور مالية تتعلق بحقوق الصورة، لدرجة لم يمنحها النادي لأي رياضي أو موظف لديه من قبل. لذا اضطر رئيس بشكتاش لتحديد نقطة نتوقف عندها. إن عمل الوكالات الرياضية هو نشاط قانوني وله قيمة عمولة قانونية مسبقة، وتجاوز قيمة هذه العمولة قد يعني من جانب آخر التورط في أمر غير قانوني".
"أموال جمهور بشكتاش يجب أن تذهب لخزينة النادي"
المدير الرياضي للنادي التركي واصل بشرح تفصيلي سبب اعتراض المسؤولين عن منح محمد صلاح حقوق الصور بالدرجة التي يطالب بها رامي عباس..
"لا يمكنني تعريف مطالب الوكيل بشأن حقوق الصور سوى أنها غير منطقية وعبثية، على الأقل بالنسبة لي، فكافة الأندية سواء التركية أو في أوروبا عامةً لديها سياسة واضحة، بموجبها تترك نسبة معينة للاعب أو لإدارة اللاعب أو للاستخدام المالي للاعب. وأي طلب يتجاوز تلك النسبة فهو غير مقبول، لأن الأندية تخضع في الوقت نفسه للرقابة، وهيئة الرقابة ستسألنا (كيف سمحتم بهذا؟!)، لأن حقوق الصور أرقام مفتوحة بلا نهاية، ولا نعرف إلى أين يمكن أن تصل".
واستطرد: "على سبيل المثال، ماذا لو تم بيع مليون قميص لصلاح؟ من سيشتري تلك القمصان؟ جمهور بشكتاش. وإلى أين ستذهب؟ ليس إلى نادي بشكتاش!، بناءً على ذلك، لا يمكننا أن نوافق على طلبات وكيل صلاح. يجب أن تكون الصورة واضحة تمامًا بشأن المكان الذي ستذهب إلى أموال جماهيرنا؛ فإما إلى خزينة النادي أو المتجر الرسمي له، أي تكون متاحة لبشكتاش وليس لأي شخص آخر".
هل انهارت صفقة صلاح بشكل نهائي؟
أخيرًا، وللإجابة على هذا السؤال، أوضح أوندر أوزين: "لا يمكنني قول نعم أو لا. لقد قدمنا لصلاح عرضًا بشروط خاصة واضحة للعيان. إذا وصلنا رد منه، يمكننا أن ندرسه، لكننا لن نقدم له عرضًا آخر".
واختتم: "صلاح ووكيله حاليًا يتفاوضون مع نادٍ آخر، وربما يحصلون على نتيجة من هناك. أما نحن فعرضنا الأخير لهم يمثل النقطة النهائية التي لا تسبب ضررًا لهوية بشكتاش".
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