بشرى للسعودية .. دي لا فوينتي يقترح استخدام يامال كبديل في كأس العالم!
يامال والتعافي من الإصابة
في حين شعر مشجعو برشلونة بخيبة أمل إزاء خبر غياب لامين يامال عن المرحلة الأخيرة من موسم الدوري الإسباني، سرعان ما تحول التركيز إلى مدى جاهزيته للانضمام إلى منتخب «لا روخا». ومن المتوقع أن يستعيد المراهق لياقته البدنية في الوقت المناسب لخوض منافسات كأس العالم، لكن المنتخب الإسباني يتوخى الحذر من التسرع في إعادة لاعبه الأكثر قيمة إلى التشكيلة الأساسية.
وفقًا لصحيفة "سبورت"، أقر لويس دي لا فوينتي خلال حدث أقيم مؤخرًا بأن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا قد يكون أكثر فاعلية في فترات قصيرة بدلاً من لعب مباريات كاملة خلال المراحل الأولى من البطولة. تشير الصحيفة الإسبانية إلى أن يامال قد يتم إشراكه تدريجيًا في البطولة خلال مرحلة المجموعات، مع التخطيط لعودته المحتملة إلى التشكيلة الأساسية فقط في مرحلة خروج المغلوب.
إسبانيا تفتتح مبارياتها في المونديال بمقابلة ضد الرأس الأخضر في الخامس عشر من يونيو، ثم في الحادي والعشرين تقابل المنتخب السعودي، وتختتم دور المجموعات بقمة الأوروجواي بالسابع والعشرين من نفس الشهر، وذلك لحساب المجموعة H.
دي لا فوينتي يقيّم الخيارات التكتيكية
تحدث مدرب المنتخب الإسباني بصراحة عن رأيه في مساهمة اللاعبين الذين لا يتمتعون بلياقة بدنية كاملة. فهو يعتقد أن حتى مشاركة قصيرة من لاعب بمستوى يامال يمكن أن تقلب موازين المباراة لصالح إسبانيا، تمامًا كما فعل داني أولمو خلال المباريات الدولية السابقة.
"نحن نأخذ جميع السيناريوهات في الاعتبار. سواء كنت متقدماً أو متأخراً، أو إذا كان الخصم قد خسر لاعباً... هناك لاعبون يمكنهم تقديم 20 دقيقة من اللعب، وهذا أيضاً له قيمة كبيرة. وصل أولمو وهو مصاب، وكنا على وشك استبعاده، لكنه لعب دوراً حاسماً في بطولة أمم أوروبا"، أوضح دي لا فوينتي.
إعطاء الأولوية لمراحل خروج المغلوب
بالنسبة لدي لا فوينتي، فإن الاستراتيجية تركز على المدى الطويل. ونظرًا لأن كأس العالم بطولة مرهقة، فإن الجهاز الفني مستعد للانتظار حتى يصل يامال إلى ذروة جاهزيته قبل أن يكلفه بعبء دقائق لعب كبير. وتبقى الأولوية هي أن يكون الفريق في كامل لياقته البدنية عندما تصل المخاطر إلى ذروتها في المراحل الأخيرة من هذا الحدث الذي يستمر لمدة شهر.
وأضاف المدرب: "هناك لاعبون قد لا يتمكنون من اللعب لمدة 50 أو 60 دقيقة، لكنهم قادرون على تقديم 20 دقيقة ممتازة. وهذا يمكن أن يُحدث فرقاً. هناك لاعبون يمكنهم الوصول في الوقت المناسب ويكونون حاسمين في مباريات خروج المغلوب. أولويتنا هي الوصول بأفضل تشكيلة ممكنة في اللحظة الحاسمة".
التحذيرات الطبية والتواصل مع النادي
أكد طبيب المنتخب الإسباني، أوسكار سيلادا، على ضرورة توخي الحذر، مشيرًا إلى أن التعافي من الإصابة ليس سوى الخطوة الأولى بالنسبة ليامال. فجدول مباريات كأس العالم المكثف، الذي يتضمن مباريات كل ثلاثة أو أربعة أيام، لا يترك مجالًا كبيرًا للخطأ عند إدارة عملية التعافي البدني للاعب.
وأشار سيلادا إلى أن "التعافي شيء، واستعادة الأداء الأمثل شيء آخر. أكبر خطر يواجه اللاعب عند عودته هو التعرض لإصابة أخرى". وأضاف: "الوتيرة عالية للغاية، مع مباريات كل ثلاثة أو أربعة أيام، لدرجة أنه من المستحيل عدم أخذ فترات راحة. نحن على اتصال مستمر مع الأندية. لا يقتصر الأمر على تقرير واحد، بل نتابع تطور اللاعب يومًا بيوم. وبناءً على هذه المعلومات، يتم اتخاذ القرارات".