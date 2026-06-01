إصابة بسبب نهائي دوري الأبطال.. فرنسا وديشان في ورطة قبل انطلاق كأس العالم 2026

وبحسب تقرير "فوت ميركاتو"، كان ساليبا يعاني بالفعل من إصابة قبل خوضه لنهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي ضد باريس سان جيرمان، وهي المباراة التي خسرها بطل إنجلترا في النهاية بركلات الترجيح. وعلى الرغم من تلك الإصابة، تحامل المدافع الصلب على نفسه ولعب طوال الـ 120 دقيقة، في مغامرة جريئة قد تكلفه الآن الاستبعاد من قائمة كأس العالم.

وتشير التقارير إلى أن خوضه لـ 120 دقيقة كاملة أمام الفريق الباريسي أدى إلى تفاقم إصابته -غير المحددة طبيعتها بعد-، مما يجعله مهدداً بالابتعاد عن الملاعب لعدة أسابيع. وبناءً على المدة الدقيقة التي سيستغرقها تعافيه، قد يغيب ساليبا عن جزء من المونديال، أو ربما عن البطولة بأكملها، وسط حالة من القلق البالغ تسيطر على الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بشأن جاهزية اللاعب للبطولة.