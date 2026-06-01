قد يضطر منتخب فرنسا، المرشح الأبرز للتتويج بكأس العالم، لخوض النهائيات المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا دون أحد أهم ركائزه الأساسية. فوفقاً لشبكة "فوت ميركاتو"، يواجه ويليام ساليبا، قلب دفاع آرسنال، خطر الغياب لعدة أسابيع بعد تعرضه للإصابة. ومع انطلاق منافسات المونديال في 11 يونيو، سيمثل هذا الغياب ضربة قاصمة لكتيبة "الديوك".
إصابة بسبب نهائي دوري الأبطال.. فرنسا وديشان في ورطة قبل انطلاق كأس العالم 2026
مغامرة جريئة قد تكلفه الاستبعاد من كأس العالم
وبحسب تقرير "فوت ميركاتو"، كان ساليبا يعاني بالفعل من إصابة قبل خوضه لنهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي ضد باريس سان جيرمان، وهي المباراة التي خسرها بطل إنجلترا في النهاية بركلات الترجيح. وعلى الرغم من تلك الإصابة، تحامل المدافع الصلب على نفسه ولعب طوال الـ 120 دقيقة، في مغامرة جريئة قد تكلفه الآن الاستبعاد من قائمة كأس العالم.
وتشير التقارير إلى أن خوضه لـ 120 دقيقة كاملة أمام الفريق الباريسي أدى إلى تفاقم إصابته -غير المحددة طبيعتها بعد-، مما يجعله مهدداً بالابتعاد عن الملاعب لعدة أسابيع. وبناءً على المدة الدقيقة التي سيستغرقها تعافيه، قد يغيب ساليبا عن جزء من المونديال، أو ربما عن البطولة بأكملها، وسط حالة من القلق البالغ تسيطر على الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بشأن جاهزية اللاعب للبطولة.
- Getty
كوناتي يستعد لتعويض غياب ساليبا
ستفتقد فرنسا لجهود ساليبا، أحد أبرز عناصرها الدفاعية، حيث كان من الطبيعي أن يبدأ اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً -والذي تم اختياره مؤخراً كأفضل مدافع في العالم في استفتاء لمجلة "كيكر" شمل محترفي الدوري الألماني- أساسياً في قلب دفاع المنتخب الفرنسي.
وبات اللاعب عنصراً لا غنى عنه في تشكيلة المدرب ديدييه ديشان منذ كأس أمم أوروبا 2024، وكان من المقرر أن يقود خط دفاع فرنسا في المونديال إلى جانب دايوت أوباميكانو مدافع بايرن ميونخ. وتعد فرنسا واحدة من أبرز ثلاثة مرشحين لحصد اللقب، جنباً إلى جنب مع إسبانيا بطلة أوروبا، والأرجنتين مدافعة عن لقبها العالمي.
في المقابل، يبرز إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول، والمتوقع انتقاله إلى بايرن ميونخ هذا الصيف، كبديل جاهز وعالي الجودة لسد هذه الثغرة. وتضم الخيارات الأخرى لخط الدفاع الفرنسي كلاً من ماكسينس لاكروا (كريستال بالاس)، ولوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان)، وجول كوندي (برشلونة)، الذي يتم توظيفه غالباً كظهير أيمن.
فرنسا قد تواجه ألمانيا في دور الـ 16.
وتفتتح فرنسا، بقيادة نجومها كيليان مبابي (ريال مدريد)، ومايكل أوليز (بايرن ميونخ)، وعثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)، مشوارها في المونديال يوم 16 يونيو بمواجهة السنغال، وذلك ضمن ما يصفه الكثيرون بـ "أقوى مجموعة في البطولة"، والتي تضم أيضاً منتخبي النرويج والعراق.
وفي حال تصدر وصيف بطل نسخة 2022 والمنتخب الألماني لمجموعتيهما، وتجاوزهما لدور الـ 32، فقد يصطدم "الديوك" بمنتخب الماكينات مبكراً في دور الـ 16. ويأمل المعسكر الفرنسي أن يكون المدافع ساليبا جاهزاً للمشاركة بحلول انطلاق مراحل خروج المغلوب.
- Getty Images Sport
مسيرة ساليبا الدولية
على صعيد مسيرته الدولية مع منتخب فرنسا حتى الآن، يمتلك ويليام ساليبا سجلاً دولياً مميزاً بدأ منذ ظهوره الأول في 25 مارس 2022، حينما شارك في الفوز الودي لمنتخب بلاده على ساحل العاج بهدفين مقابل هدف. ومنذ ذلك الحين، خاض المدافع الصلب 31 مباراة دولية بقميص "الديوك" دون أن يسجل أي هدف، مسجلاً حضوره القوي في البطولات الكبرى بمشاركة وحيدة في كأس العالم 2022 التي حلت فيها فرنسا كوصيف، بالإضافة إلى ظهوره في 6 مباريات خلال كأس أمم أوروبا 2024 التي وصل فيها منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي.