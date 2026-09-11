وفقًا لشبكة BBC، قبل نادي هال سيتي غرامة قدرها 30,000 جنيه إسترليني من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب وقوع حوادث هتافات تمييزية. وقد جرت هذه الهتافات خلال الخسارة بنتيجة 4-0 أمام تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي في فبراير.

وقد اعتُقل ثلاثة من المشجعين حينها للاشتباه في ترديدهم هتافات معادية للمثليين، وكشف النادي الآن أن ثلاثة أفراد قد حُظروا لمدة ثلاث سنوات كحد أدنى نتيجة لذلك. وقد جرى تحذير الجماهير مرارًا عبر نظام مكبرات الصوت والشاشات في الملعب خلال المباراة، حيث وصفت إحدى مجموعات المشجعين هذا السلوك بأنه "وصمة عار على لعبتنا".