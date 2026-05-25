بسبب علم قديم لإيران.. أزمة قانونية تلاحق الاتحاد الدولي لكرة القدم في كأس العالم!

يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم تهديدًا باتخاذ إجراءات قانونية من قبل منظمة غير ربحية تدعى "معهد أصوات الحرية" بسبب سياسته الحالية التي تحظر رفع العلم الإيراني القديم في الملاعب خلال بطولة كأس العالم التي ستقام في أمريكا الشمالية هذا الصيف.

ووجه المعهد رسالة إلى الاتحاد يعرب فيها عن مخاوفه عبر مستشاره القانوني شاهرخ مختارزاده الذي صرح لصحيفة "ذا أتلتيك" قائلًا: "بناء على رد الاتحاد أو عدمه سيتم اتخاذ قرار ببدء إجراءات رسمية في المحكمة العليا بولاية كاليفورنيا أو المحاكم الفيدرالية في وقت لاحق". وأضاف المستشار القانوني في تصريحه: "نحن نستعد لبدء الإجراءات القانونية المناسبة في حال محاولة الاتحاد استبعاد علم الأسد والشمس".



