بدأ الأمر كله بمنشور نشره نادي أونيون برلين، حيث سخر لاعبو الفريق قليلاً من نادي آر بي لايبزيج قبل مباراتهم خارج أرضهم ضد لايبزيج مساء الجمعة (الساعة 8:30 مساءً): "لا تلوموا لايبزيج، فهي مدينة جميلة..."، كتب حساب برلين على إكس.
بسبب صورة مع سوبوسلاي .. اتهامات إلى لايبزيج بالعنصرية بحق مدربة أونيون برلين!
ماذا حدث؟
كان رد لايبزيج سريعًا. نشر النادي الساكسوني ثلاث صور لـ«إيتا» على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: صورة مع ماركو روز، المدير الفني السابق لـ«آر بي لايبزيج»، وصورة مع اللاعب السابق إميل فورشبري، وصورة مع نجم ليفربول الحالي دومينيك سوبوسلاي. وأضاف النادي: «لم يقتصر رأي مدربتكم على أن المدينة جميلة فحسب...».
ومع ذلك، فإن هذه المحاولة الفكاهية جاءت بنتائج عكسية، حيث أثارت اتهامات بالتمييز الجنسي والسلوك المهين في التعليقات.
"لا مكان على الإطلاق للتمييز الجنسي في لايبزيج. نحن نتطلع بشدة إلى عودة ماري-لويز إيتا، التي قضت بعض الوقت في النادي في عام 2022، ثم وثقت فترة وجودها في النادي في صورة مجمعة على وسائل التواصل الاجتماعي"، صرح فريق "الثيران".
إيتا لقيادة برلين حتى نهاية الموسم
وكانت إيتا قد نشرت تلك السلسلة من الصور بنفسها في عام 2023، لذا أراد نادي لايبزيج فقط استحضار «الأوقات الرائعة التي قضيناها معًا في لايبزيج». كما أشار النادي إلى أن العديد من المناصب القيادية داخل النادي تشغلها بالفعل نساء.
إيتا، التي عُينت قبل أقل من أسبوعين بعد إقالة شتيفن باومجارت، هي أول مدربة رئيسية في الدوري الألماني، والثانية فقط في كرة القدم الاحترافية للرجال في ألمانيا بعد فترة عمل سابرينا فيتمان في نادي إنجولشتات.
ينتهي عقد المدربة البالغة من العمر 34 عامًا في البداية بنهاية الموسم فقط؛ وبعد ذلك، تعتزم إدارة النادي البرليني مناقشة كيفية المضي قدمًا، وإن كان البيان وقت تعيينها أعلن أنها ستتولى تدريب فريق السيدات الأول الموسم القادم.