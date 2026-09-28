بسبب حرب التصريحات.. برشلونة يستدعي فلورنتينو بيريز إلى المحكمة!

وصلت العلاقة المؤسسية بين أكبر ناديين في إسبانيا إلى مستوى جديد من التدهور بعد أن حددت محكمة في مدريد موعد جلسة صلح بين نادي برشلونة ورئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز. ومن المقرر أن تُعقد الجلسة في 25 نوفمبر في محاكم مدريد، لتمثل خطوة مهمة في قضية التشهير التي رفعها النادي الكتالوني. ويطالب برشلونة بتراجع رسمي من بيريز بشأن تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي في مايو، حيث شنّ هجومًا لاذعًا على نزاهة النادي في ما يتعلق بقضية نيجريرا الجارية.

وسيرفع برشلونة دعوى جنائية بتهمة القذف إذا تغيّب بيريز عن الجلسة أو رفض التراجع عن ادعاءاته بشأن نيجريرا، ما يدفع التوتر على مستوى إدارتي الغريمين إلى أعلى مستوياته منذ عقود.