يعتقد أسطورة ليفربول جيمي كاراجر أن الصفقة الجديدة برادلي باركولا يواجه مهمة شاقة للحصول على مكان في التشكيلة الأساسية عقب الأداء المذهل الذي قدمه كودي جاكبو ضد إبسويتش تاون. فرغم قدوم اللاعب الفرنسي في صفقة قياسية، اضطر إلى الاكتفاء بمقعد على دكة البدلاء قبل أن يدخل بديلاً، بينما سيطر منافسه على مكان أساسي على مجريات اللقاء في ملعب بورتمان رود.
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بسبب جاكبو .. كاراجر يتوقع معاناة باركولا مع ليفربول
كاراجر يطلق حكماً قاسياً على باركولا
يعتقد كاراجر أن صفقة ليفربول الضخمة في الصيف، باركولا، قد تكون مقبلة على فترة محبطة بعيداً عن المشاركة. وقد وصل اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 24 عاماً إلى أنفيلد قادماً من باريس سان جيرمان في صفقة بلغت قيمتها 123 مليون جنيه إسترليني، لكن ظهوره الأول أمام إبسويتش تاون طغى عليه تألق اللاعب الذي من المفترض أن ينافسه على مركز أساسي.
وعقب فوز ليفربول 2-0 على أرضية بورتمان رود، لجأ كاراجر إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن مخاوفه بشأن الآفاق المباشرة للجناح في ظل أندوني إيرولا. وفي تدوينة صريحة نشرها عبر منصة إكس، قال المدافع السابق: "سيجد باركولا صعوبة في الحصول على فرصة اللعب في ظل هذه النسخة من جاكبو".
- Getty Images Sport
تألق جاكبو بعد ملحمة انتقاله
جاء الأداء اللافت للاعب الهولندي، الذي تضمن تمريرتين حاسمتين لألكسندر إيساك، مؤثراً بشكل خاص في ظل الغموض الذي أحاط بمستقبله قبل أيام قليلة عقب فشل انتقاله إلى ملعب الاتحاد.
وقد نفى إيراولا أي مخاوف عالقة بشأن التزام جاكبو، مؤكداً أن المهاجم لا يزال جزءاً أساسياً من خططه رغم الاهتمام المبدئي من مانشستر سيتي.
وقال إيراولا بعد مباراة إيبسويتش: "ليس لدي أي شك في كودي. لقد كان جيداً جداً طوال فترة الإعداد، وبدأ الموسم بشكل جيد للغاية، ويقدم أرقاماً. كودي يعرف مدى تقديرنا له، وأعتقد أنه لا يوجد أي شك في ذلك. أنا أقدّره تقديراً عالياً".
ويبدو أن جاكبو نفسه قد تقبّل تحدي البقاء في ميرسيسايد، رغم قدوم منافسة بارزة. وفي معرض حديثه عن الفوز، بقي الجناح متفائلاً بشأن مستقبله مع ليفربول، قائلاً: "أعتقد أنها كانت مباراة رائعة اليوم. من الواضح أن هناك بعض الأمور التي لا يزال يتعين علينا تحسينها، لكنه فوز كنا في أمسّ الحاجة إليه، وأنا سعيد حقاً بأننا حصلنا على النقاط الثلاث."
فان دايك يشيد بمواطنه "المهم"
سارع قائد النادي فيرجيل فان دايك إلى الإشادة بزميله في المنتخب الوطني، مؤكدًا مدى أهمية جاكبو المستمرة لطموحات ليفربول هذا الموسم.
وأبرز القائد أن رد فعل المهاجم تجاه التكهنات حول انتقاله كان مثاليًا. وقال قلب الدفاع في تصريحات لـ Sky Sports عقب المباراة: «كان كودي رائعًا. إنه مهم بالنسبة لنا وسيكون مهمًا هذا الموسم أيضًا. لقد أثبت ذلك اليوم، وكذلك الأسبوع الماضي بصناعته لهدف، وعلى مدار العامين الماضيين».
وتعزز تصريحات المدافع المخضرم فكرة أن التسلسل الداخلي يُكتسب بالثبات وليس بمقابل الانتقالات. وفي حين دخل باركولا بديلًا في الشوط الثاني ليخوض أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز، فإنه واجه صعوبة في تكرار التأثير الذي فرضه جاكبو على المباراة.
- Mark Pain
المنافسة الداخلية ترفع مستوى الأداء
يستمتع إيراولا بـ"صداع" امتلاك خيارات نخبوية متعددة في خط هجومه الثلاثي، لكنه حذّر باركولا وزملاءه من أن السمعة وحدها لن تضمن لهم الحصول على دقائق لعب. ويرى المدرب أن المنافسة بين مهاجميه لن تخدم سوى الارتقاء بمستوى الفريق بشكل عام.
وأوضح إيراولا قائلاً: "أحياناً سيبدأون أساسيين، وأحياناً يدخلون من مقاعد البدلاء، وأحياناً لن يلعبوا. لكنني أعتقد أن هذه المنافسة ستكون مفيدة لهم جميعاً".
بالنسبة لباركولا، فإن التحدي الآن هو أن يثبت قدرته على إزاحة لاعب سجّل بالفعل مساهمات تهديفية كبيرة في الأسابيع الأولى من الموسم. ومع تشكيل جاكبو وإيساك ثنائية فتاكة، يتعين على اللاعب الذي بلغت قيمته 123 مليون جنيه إسترليني أن يجد طريقة لاقتحام تركيبة رابحة.
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