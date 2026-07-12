بسبب جاستن بيبر.. صديقة لامين يامال تطالبه بالوصول إلى نهائي كأس العالم!

أثارت المسيرة المذهلة لإسبانيا نحو الدور نصف النهائي من كأس العالم إعجاب الأمة بأسرها، لكن بالنسبة لشريكة يامال، فقد ارتفعت الرهانات بشكل كبير. عقب إعلان الفيفا عن برنامج العروض الترفيهية للمباراة النهائية، أوضحت المؤثرة أنها تتوقع أن تكون حاضرة في ملعب ميتلايف يوم 19 يوليو.

ونشرت المؤثرة، المولودة في إشبيلية، رسالة موجهة إلى يامال سرعان ما انتشرت على نطاق واسع. وبنبرة مرحة لكنها ملحة، كتبت لشريكها: «حبيبي، افعل كل ما يتطلبه الأمر للوصول إلى النهائي. هل تسمعني؟ كل ما يتطلبه الأمر!»