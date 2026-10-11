AFP
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بسبب تلميحات المعارضة ومنصبه القديم.. رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بنشر محادثاته مع ملاك مانشستر سيتي!
يتصاعد الضغط على رئيس الوزراء
تعرّض بيرنهام لانتقادات حادة بعد قوله إنه سيكون قلقًا إذا باع مالكو مانشستر سيتي من أبوظبي النادي. وكانت لجنة مستقلة قد خلصت مؤخرًا إلى أن مانشستر سيتي خالف القواعد على مدى تسع سنوات، مستخدمًا عقودًا صورية لتحويل أكثر من 830 مليون جنيه إسترليني سرًا إلى عملياته الكروية.
وفي وقت لاحق، حثّته زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك على نشر كل ما يتعلق بعمله السابق كرئيس بلدية مع النادي. وقد ظهر بيرنهام في صورة مع رئيس مجلس الإدارة خلدون المبارك خلال فترة ولايته كرئيس للبلدية، ما دفع إلى مطالبات بالشفافية المطلقة بشأن علاقتهما.
- Getty Images Sport
بيرنهام يتعهد بالشفافية الكاملة بشأن الاجتماعات
وفي حديثه إلى بودكاست "The Rest Is Politics"، أكد بيرنهام أنه سيكشف عن المعلومات المطلوبة، حيث قال: "طلب مني زعيم المعارضة نشر تفاصيل اجتماعاتي، وهو أمر يسعدني القيام به. سأوضح بكل جلاء كل ما فعلته في عملي معهم في منصبي السابق كرئيس لبلدية مانشستر الكبرى. ولا شيء من ذلك حديث في الواقع، من حيث الاجتماعات التي عقدتها. فلم يكن لدي سوى اجتماع واحد مهم في الحقيقة، وقد كان ذلك في عام 2021. هذا صحيح وسأعلن كل ذلك."
التمييز بين قضايا كرة القدم والاستثمار الإقليمي
ولا يزال بيرنهام مقتنعًا تمامًا بأن جذب استثمارات خليجية إلى منطقة مانشستر الكبرى أمر مختلف كليًا عن فضيحة الغش التي تهيمن حاليًا على كرة القدم الإنجليزية. وقد أوضح موقفه خلال المقابلة في البودكاست، مضيفًا: "لكن المسائل المتعلقة بكرة القدم خطيرة ولا بد من التعامل معها، والإجراءات مستقلة ويجب أن تأخذ مجراها. لكنني أعتقد أن على الجميع فصل مسائل الاستثمار عن ذلك، لأنهما ليسا الشيء نفسه."
وفي الوقت ذاته، عاد مانشستر سيتي، الذي تمسّك بموقفه ونفى أي مخالفة، إلى أرض الملعب يوم الأحد بعد فوزه على ليفربول 3-0 على أرضية ملعب آنفيلد.
- Getty Images Sport
ما هو التالي بالنسبة لمانشستر سيتي؟
وفي الوقت الذي يستعد فيه بيرنهام لنشر سجلات اجتماعاته يوم الاثنين، تبقى التوترات السياسية والدبلوماسية على أشدها. وقد تقدم مانشستر سيتي باستئناف رسمي ضد حكم الإدانة، وهو ما سيُعرض الآن على لجنة استئناف مستقلة منفصلة. وإلى أن تتم المصادقة رسميًا على العقوبات القاسية، سيواصل النادي مشاركته في الدوري الإنجليزي الممتاز كالمعتاد.
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