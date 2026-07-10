بسبب تقنية الفيديو .. هالاند يتعاطف علنًا مع مبابي

أثارت ركلة الجزاء التي مُنحت لفرنسا ضد المغرب في ربع نهائي كأس العالم جدلاً واسعاً. لكن هذه المرة، لا يدور الجدل حول ما إذا كان من الصواب منح ركلة جزاء للمنتخب الفرنسي – حيث أضاع كيليان مبابي الركلة، بعد أن تصدى لها ياسين بونو – بقدر ما يدور حول المدة الفعلية التي انقضت منذ لحظة إشارة الحكم تيلو لركلة الجزاء وحتى تمكن لاعب ريال مدريد من تسديدها. وقد امتدت هذه الفترة الزمنية لما يقارب 5 دقائق، والتي، وفقًا للفرنسيين، كانت حاسمة في إخفاق كيليان في التسديد.
وشارك إرلينج هالاند هذا الرأي أيضًا، حيث أعرب عن وجهة نظره في هذا الشأن من خلال منشور على «سناب شات» أثناء مشاهدته للمباراة.