بسبب بالوجون وترامب.. اللجنة الأولمبية ترفض التحقيق مع إنفانتينو بشأن "تدخلات" الرئيس الأمريكي!

لتوضيح أسباب الرفض بشكل قاطع، أصدرت المنظمة بياناً طويلاً يشرح موقفها القانوني. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة: "حللت لجنة الأخلاقيات في اللجنة الأولمبية الدولية الشكوى المقدمة من منظمة فير سكوير بدقة. ولاحظت اللجنة أنه، وفقًا للميثاق الأولمبي، يحافظ كل اتحاد دولي على استقلاليته وحكمه الذاتي في إدارته. يقتصر نطاق تطبيق مدونة قواعد السلوك التابعة للجنة الأولمبية الدولية فيما يتعلق بالاتحادات الدولية ومسؤوليها بشكل خاص على علاقاتهم مع اللجنة الأولمبية الدولية.

أشارت لجنة الأخلاقيات إلى أن الشكوى الحالية، بما في ذلك ما يتعلق برئيس الفيفا، تشير فقط إلى قرارات الاتحاد الدولي بشأن إدارته وتسييره، بما في ذلك علاقاته مع الحكومة، وتنفيذه لقواعد رياضته، وكلاهما يقع خارج نطاق تطبيق مدونة قواعد السلوك التابعة للجنة الأولمبية الدولية.

وبالتالي، تقع الشكوى خارج اختصاص لجنة الأخلاقيات. تم إبلاغ فير سكوير بذلك. وبشكل منفصل عن هذه الشكوى، وكما تم التأكيد عليه في جلسة اللجنة الأولمبية الدولية الأخيرة، ستواصل اللجنة جهودها لتعزيز الحكم الرشيد في جميع أنحاء الحركة الأولمبية وتعزيز قدر أكبر من الوضوح فيما يتعلق بالأدوار والمسؤوليات والمساءلة الخاصة بالمنظمات المكونة لها".