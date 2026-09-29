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بسبب إعادة انتخاب إنفانتينو.. اتهامات من "فيفا" لـ "يويفا" بشن حملة تضليل!
نزاع قانوني ينشب حول خطة استثمار خاصة بكأس العالم
ردّ الفيفا بقوة على المناورات القانونية التي أقدم عليها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في الولايات المتحدة، إذ قدّم وثائق مضادة أمام محكمة مقاطعة في فلوريدا. وكان الاتحاد الأوروبي قد طالب الشهر الماضي بالكشف عن أدلة تتعلق بـمشروع "فيفا فوروارد إنتربرايز" (FFE) الذي جرى التخلي عنه الآن، مهدداً بتقديم شكوى جنائية في سويسرا ضد رئيس الفيفا جياني إنفانتينو. وزعم الاتحاد الأوروبي أن إنفانتينو ارتكب "سوء إدارة جنائي" من خلال الترويج لعرض مُقيَّم بأقل من قيمته الحقيقية بشكل كبير لتحقيق مكاسب شخصية.
ودحض الاتحاد الدولي المسؤول عن كرة القدم في العالم تلك الادعاءات، متهماً الاتحاد الأوروبي بشن "حملة تضليل" في إطار استراتيجية تحرش موجهة. ويُصرّ الفريق القانوني للفيفا على أن دراسة مشروع الاستثمار الخاص كانت واجباً تنظيمياً صارماً، وليست مؤامرة سرية.
وأضافوا أن الاتحاد الأوروبي أساء فهم الهيكلة المالية لعرض FFE عمداً. فبينما زعم الاتحاد الأوروبي أن المشروع قُيّم احتيالياً بأقل من قيمته عند 20 مليار دولار، ردّ الفيفا بأن منتقديه خلطوا خطأً بين قيمة حقوق الملكية والقيمة الإجمالية للمشروع، التي بلغت أكثر من 30 مليار دولار.
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فيفا يرد على مزاعم التقييم والأخلاقيات
وفي ردّه أمام المحكمة، لم يتراجع الفيفا، إذ أدان محاولات اليويفا للحصول على مستندات حساسة. وانتقد بشدّة الطلب لاحتوائه على "العديد من التصريحات الكاذبة أو المضلّلة بشأن الفيفا وإنفانتينو".
وذكر الفيفا في مذكّرته، التي اطّلعت عليها رويترز: "من دون أي أساس على الإطلاق، يوحي اليويفا بأن السيد إنفانتينو سعى إلى تحقيق ربح شخصي من مقترح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم". وأضاف: "إن ما يوحي به اليويفا من أن السيد إنفانتينو انتهك أي قانون أو مبدأ أخلاقي هو أمر لا أساس له إطلاقًا".
وفي معرض تناوله للنزاع المالي بشكل مباشر، اتّهم الاتحاد الدولي نظيره الأوروبي بالتجاهل المتعمّد، إذ أضافت المذكّرة: "إن اليويفا، سواء عن قصد أو عن جهل، يخلط بين القيمة السهمية وقيمة المؤسسة"، مؤكّدًا أن المقترح كان سيتطلّب مصادقة شاملة من جميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211.
كما حثّ المحكمة الأمريكية على إدراك التوقيت السياسي للدعوى القضائية. وجاء في الوثائق: "قبيل انتخابات الفيفا مباشرةً، قدّم اليويفا هذا الطلب المستند إلى المادة 1782 (وثلاثة طلبات أخرى) ناشرًا معلومات مضلّلة بشأن السيد إنفانتينو.
"وينبغي على هذه المحكمة أن ترفض أي محاولة للتأثير في انتخابات رئاسة الفيفا استنادًا إلى هذه الأسس".
التداعيات السياسية لمشروع الاستثمار المنهار
اقترحت مبادرة الاتحاد الفرنسي في الأصل بيع حصص مربحة في كأس العالم وبطولات كبرى أخرى لمستثمرين من القطاع الخاص. غير أنّ هذا المشروع الطموح أُلغي في يوليو عقب معارضة شرسة من الاتحاد الأوروبي (UEFA) والكونكاكاف والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إذ أشارت جميعها إلى نقص حادّ في التشاور.
وأشعل هذا الانهيار أزمة قيادية كبيرة. فقد فقد الاتحاد الأوروبي علنًا ثقته في إنفانتينو، قائدًا تمرّدًا صريحًا أفضى في نهاية المطاف إلى مطالبات باستقالته الفورية.
ويرى الفيفا أنّ الضغط القانوني المستمرّ هجوم سياسي محسوب أكثر منه سعيًا حقيقيًا لتحقيق العدالة. فمن خلال وصف طلبات الكشف القانوني بأنها "مفرطة في الاتّساع إلى حدّ العبث" و"بسوء نيّة"، يعتقد معسكر إنفانتينو أنّ الاتحاد الأوروبي يسعى بشكل يائس إلى زعزعة قيادته قُبيل دورة الانتخابات الوشيكة.
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الموعد النهائي الذي يلوح في الأفق لتحدي حكم إنفانتينو
لا يزال إنفانتينو عازمًا على الفوز بولاية رابعة في منصبه عندما تُجرى الانتخابات الرئاسية في مارس 2027. ويواجه منتقدوه وخصومه السياسيون موعدًا نهائيًا يلوح في الأفق يوم 18 نوفمبر لتقديم مرشح بديل ذي مصداقية لمنافسة فترة حكمه الخاضعة لتدقيق شديد.
ولتهدئة حالة الاستياء المتزايدة، اقترح المسؤول السويسري مؤخرًا إجراء مراجعة مستقلة لعمليات صنع القرار الداخلية في الفيفا. وما زال يتعين معرفة ما إذا كان غصن الزيتون هذا سيخفف من حدة التوترات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أم أنه سيمهد الطريق فحسب لمزيد من المعارك القضائية.
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