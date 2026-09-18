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Florian Wirtz Liverpool 2026-27Getty
Yosua Arya
ترجمه

بسبب أوليسي .. بايرن ميونخ يراقب موقف فيرتس في ليفربول

انتقالات
فلوريان فيرتز
مايكل أوليسي
بايرن ميونخ
ليفربول
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الألماني

معاناة كبرى للألماني الشاب منذ انتقاله للريدز

بايرن ميونخ يراقب عن كثب وضع فلوريان فيرتس مع ليفربول، فيما يستعد النادي البافاري لاحتمال رحيل مايكل أوليسي بحسب التقارير.

وقد يمنح العملاق الألماني صانع الألعاب المتعثر طريقاً للهروب، رغم أن أندوني إيرولا دافع علناً عن بدايته المخيبة للآمال هذا الموسم.

  • بايرن يخطط لصفقة انتقال مفاجئة

    يتابع بايرن عن كثب بداية فيرتس الصعبة في حياته الجديدة مع ليفربول، وفقًا لصحيفة BILD. ويرى عملاق الدوري الألماني أن الدولي الألماني هدف رئيسي في حال اضطر للدخول إلى سوق الانتقالات الصيف المقبل.

    عانى فيرتس في تقديم تأثير ملموس في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ سجّل تمريرة حاسمة واحدة فقط في أربع مباريات هذا الموسم. ورغم أرقامه المخيّبة، لا يزال بايرن من كبار المعجبين بنجم باير ليفركوزن السابق.

    ويتوق النادي البافاري إلى تجميع أبرز المواهب الألمانية في ملعب أليانز أرينا. ومنح فيرتز طريقًا للهروب من كابوسه في أنفيلد يتماشى تمامًا مع استراتيجيته طويلة الأمد في التعاقدات.

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    إيراولا يدافع بقوة عن نجمه الذي يعاني من تراجع مستواه

    على الرغم من الانتقادات المتزايدة بسبب قلة مساهماته التهديفية، لا يزال فيرتس يحظى بدعم كامل من مدرب ليفربول أندوني إيراولا. وقد دافع المدرب الإسباني بشغف عن صانع ألعابه، مؤكدًا أن كرة القدم الحديثة تولي اهتمامًا مبالغًا فيه للأرقام المجردة.

    وأوضح إيراولا للصحفيين قائلًا: «أنا لست مهتمًا كثيرًا بالأرقام. في هذه الأيام أصبح كل شيء يدور حول الأرقام، والجميع يقولون للاعبين إن عليكم صناعة الأهداف وتسجيل الأهداف. بالنسبة لي، عليكم مساعدتنا على اللعب بشكل جيد. سيسجل أحدهم الأهداف إذا كنا نؤدي بشكل جيد بشكل جماعي».

  • الغموض يكتنف مستقبل أوليسي على المدى الطويل

    يعود اهتمام بايرن بفيرتز بشكل كبير إلى حالة عدم اليقين المحيطة بأوليسي. فقد أبهر الفرنسي الجميع في ألمانيا منذ انضمامه عام 2024، مرسّخًا مكانته كأحد أفضل المهاجمين في كرة القدم العالمية.

    ومع ذلك، تتزايد المخاوف في بافاريا من أن أوليسي بات يفكر بالفعل في العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. ومع اقترابه من منتصف مدة عقده الذي ينتهي بنهاية موسم 2028/29، يبدو بايرن مصممًا على حماية قيمته التسويقية.

    ورغم أن الأولوية المطلقة لبايرن تتمثل في تجديد عقد أوليسي باتفاق جديد مجزٍ، فإن رفضه التوقيع قد يجبر النادي على اتخاذ خطوة أخرى. فإذا وجد النادي نفسه محاصرًا واضطر إلى بيعه، فقد تم تحديد فيرتز باعتباره البديل المثالي.

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    ما هو المقبل لليفربول وبايرن؟

    في الوقت الراهن، سيركّز بايرن كل جهوده على إقناع أوليسي بأن مستقبله في ميونخ. ولن يشنّ هجومًا رسميًا لاختبار مدى تمسّك ليفربول بفيرتس إلا إذا انهارت مفاوضات التعاقد تلك.

    وفي أنفيلد، سيسعى فيرتس إلى ردّ ثقة مدربه الراسخة به على أرض الملعب. ولا يزال إيراولا مقتنعًا تمامًا بأن اللاعب الألماني يسهم بشكل كبير في الأداء العام للفريق، بغضّ النظر عن مردوده الفردي.

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بايرن ميونخ
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