هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Louis van GaalGetty
Yosua Arya و محمد سعيد
ترجمه

"بسببهم تمت إقالتي من يونايتد" .. لويس فان خال يزعم أن "غش" مانشستر سيتي كلفه منصبه في أولد ترافورد

لويس فان خال
مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز

الهولندي يكشف عن معاناته بعد 10 أعوام..

أوضح لويس فان خال، مدرب مانشستر يونايتد السابق، أن المخالفات المالية المزعومة لمانشستر سيتي كانت سببًا مباشرًا في إقالته من تدريب الشياطين الحمراء عام 2016، في قرار وصفه بالقاسي.

وكان المدرب الهولندي قد أخفق في قيادة الشياطين الحمر إلى دوري أبطال أوروبا، بعدما خسروا بطاقة التأهل لصالح السيتي بفارق الأهداف، وهو ما عجّل برحيله عن أولد ترافورد، رغم تتويجه بكأس الاتحاد الإنجليزي.

  • فان خال يهاجم سيتي

    يعتقد لويس فان خال أن المخالفات المالية المزعومة التي ارتكبها مانشستر سيتي، كانت أحد الأسباب التي كلفته منصبه في مانشستر يونايتد، بعدما أُقيل المدرب الهولندي في نهاية موسم 2015-2016، عقب فشله في قيادة الفريق إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا.

    واحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليخسر آخر المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا لصالح غريمه مانشستر سيتي.

    وأنهى الفريقان الموسم برصيد 66 نقطة لكل منهما، لكن كتيبة المدرب مانويل بيليجريني حسمت المركز الرابع بفضل تفوقها في فارق الأهداف.

    وفي تطور لاحق، خلصت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى أن مانشستر سيتي استخدم صفقات رعاية "وهمية" لتكوين تشكيلته خلال تلك الفترة، إذ وجدت اللجنة التنظيمية أن النادي ضخم إيراداته بشكل مصطنع بين عامي 2009 و2018.

  • Louis van Gaal(C)Getty Images

    المعاناة والعواقب الوخيمة

    تحدث المدرب الهولندي، البالغ من العمر 75 عامًا، بصراحة عن التأثير الشخصي الذي تركه رحيله عن «أولد ترافورد»، بعدما أقاله مانشستر يونايتد عقب 48 ساعة فقط من قيادته الفريق للتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي، ليقرر إد وودوارد تعيين جوزيه مورينيو خلفًا له.

    وقال فان خال في تصريحات لموقع "ذا أثليتيك": "بالنسبة لي، كان عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا عام 2016 على الأرجح العامل الحاسم في إقالتي من مانشستر يونايتد"، مضيفًا: "إلى جانب كل العواقب والمعاناة التي ترتبت على ذلك".

  • فارق ضئيل في مانشستر

    اعترف فان خال بأن فترته مع مانشستر يونايتد كانت ستنتهي بصورة أكثر سعادة لو سارت المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز على نحو عادل.

    ومع ذلك، يدرك المدرب الهولندي أن القرار الذي اتخذته الرابطة مؤخرًا بشأن المخالفات المالية المزعومة لمانشستر سيتي جاء متأخرًا للغاية، بحيث لا يمكنه تغيير مسار تجربته الشخصية مع النادي. ففي موسم 2015-2016، كانت الفوارق بين قطبي مدينة مانشستر محدودة للغاية، بل إن يونايتد امتلك سجلًا أفضل في المواجهات المباشرة مع غريمه المحلي خلال ذلك الموسم.

    وقاد فان خال فريقه إلى التعادل السلبي أمام مانشستر سيتي على ملعب "أولد ترافورد" في مباراة الديربي الأولى بين الفريقين ذلك الموسم. وفي لقاء الإياب، نجح ماركوس راشفورد في تسجيل هدف الفوز، ليمنح الشياطين الحمر انتصارًا بنتيجة 1-0 على ملعب "الاتحاد".

    ورغم تفوق مانشستر يونايتد في المواجهات المباشرة، نجح مانشستر سيتي في حسم المركز الرابع والتقدم على غريمه المحلي بفضل تفوقه في فارق الأهداف، الذي بلغ 16 هدفًا.

    وقال فان خال في هذا الصدد: "لا يمكنني تغيير مسار التاريخ الآن، ولا حتى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يستطيع فعل ذلك".

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • Louis van Gaal Netherlands 2022Getty

    في انتظار الحكم النهائي

    وفي هذا السياق، نفى نادي مانشستر سيتي هذه المزاعم نفيًا قاطعًا، وقدم على الفور استئنافًا ضد النتائج التي توصلت إليها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أكد النادي أنه يمتلك مجموعة شاملة من الأدلة الدامغة لتبرئة سمعته، بينما ينتظر عالم كرة القدم الإنجليزية الآن معرفة المدى الكامل لأي عقوبات محتملة.

    ويشمل الحكم بالإدانة أكثر من 100 تهمة تأديبية، مما يجعلها واحدة من أكبر القضايا في تاريخ هذه الرياضة.

    وعندما سُئل عن العقوبات التي ينبغي أن يواجهها مانشستر سيتي، قدم فان خال ردًا متزنًا، وقال: "في النهاية، سيتعين على القاضي أن يقرر ذلك".

المباريات التالية
مان سيتي

مان سيتي

الدوري الإنجليزي الممتاز

17 أكتوبر 2026

ابسويتش

ابسويتش

ليدز

ليدز

الدوري الإنجليزي الممتاز

18 أكتوبر 2026

مان يونايتد

مان يونايتد