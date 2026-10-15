يعتقد لويس فان خال أن المخالفات المالية المزعومة التي ارتكبها مانشستر سيتي، كانت أحد الأسباب التي كلفته منصبه في مانشستر يونايتد، بعدما أُقيل المدرب الهولندي في نهاية موسم 2015-2016، عقب فشله في قيادة الفريق إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا.

واحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليخسر آخر المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا لصالح غريمه مانشستر سيتي.

وأنهى الفريقان الموسم برصيد 66 نقطة لكل منهما، لكن كتيبة المدرب مانويل بيليجريني حسمت المركز الرابع بفضل تفوقها في فارق الأهداف.

وفي تطور لاحق، خلصت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى أن مانشستر سيتي استخدم صفقات رعاية "وهمية" لتكوين تشكيلته خلال تلك الفترة، إذ وجدت اللجنة التنظيمية أن النادي ضخم إيراداته بشكل مصطنع بين عامي 2009 و2018.