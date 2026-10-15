اعترف فان خال بأن فترته مع مانشستر يونايتد كانت ستنتهي بصورة أكثر سعادة لو سارت المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز على نحو عادل.
ومع ذلك، يدرك المدرب الهولندي أن القرار الذي اتخذته الرابطة مؤخرًا بشأن المخالفات المالية المزعومة لمانشستر سيتي جاء متأخرًا للغاية، بحيث لا يمكنه تغيير مسار تجربته الشخصية مع النادي. ففي موسم 2015-2016، كانت الفوارق بين قطبي مدينة مانشستر محدودة للغاية، بل إن يونايتد امتلك سجلًا أفضل في المواجهات المباشرة مع غريمه المحلي خلال ذلك الموسم.
وقاد فان خال فريقه إلى التعادل السلبي أمام مانشستر سيتي على ملعب "أولد ترافورد" في مباراة الديربي الأولى بين الفريقين ذلك الموسم. وفي لقاء الإياب، نجح ماركوس راشفورد في تسجيل هدف الفوز، ليمنح الشياطين الحمر انتصارًا بنتيجة 1-0 على ملعب "الاتحاد".
ورغم تفوق مانشستر يونايتد في المواجهات المباشرة، نجح مانشستر سيتي في حسم المركز الرابع والتقدم على غريمه المحلي بفضل تفوقه في فارق الأهداف، الذي بلغ 16 هدفًا.
وقال فان خال في هذا الصدد: "لا يمكنني تغيير مسار التاريخ الآن، ولا حتى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يستطيع فعل ذلك".