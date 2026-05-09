حتى لا تلحق به "لعنة صلاح" .. على برونو فيرنانديش الهرب من مانشستر فورًا لأن أبواب "المجد" والسعودية لن تنتظره طويلًا !

وسط كل التقلبات والأحداث الكارثية المتغيرة في مانشستر يونايتد، يبقى برونو فيرنانديش أحد أهم الثوابت لدى الشياطين الحمر، فعال وحاسم ومؤثر وقائد بكل ما تعنيه الكلمة.

أشياء لو وُجدت لدى نصف لاعبي الفريق فقط سيكون يونايتد في مكانة أخرى تمامًا، وهو أمر يدركه النادي الإنجليزي جيدًا، محاولًا بشتى الطرق التغلب على جميع المحاولات السعودية لاقتناص صانع الألعاب البرتغالي.

برونو حصل على جائزة لاعب العام من رابطة الكتاب الإنجليزيين، وهي مفاجأة وليست مفاجآة في نفس الوقت، لأنه أمر غريب أن يكون الفائز من مانشستر يونايتد، وليس آرسنال ومانشستر سيتي، الطرفان المتنافسان على اللقب!

ولكن من الطبيعي أن يتربع برونو على عرش الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، لأنه الأكثر استمرارية في البطولة مقارنة بباقي النجوم الآخرين، وإن كانت هناك مناقشة تحمل الكثير من الوجاهة حول أحقية ديكلان رايس نجم آرسنال بالجائزة.

نعم .. برونو كان أكثر استمرارية من إرلينج هالاند وريان شرقي وجابرييل مدافع آرسنال وتفوق على محمد صلاح وغيره من اللاعبين خلال موسم 2025/2026، رغم أن الشياطين الحمر عانوا كثيرًا تحت قيادة روبن أموريم قبل قدوم مايكل كاريك بشكل مؤقت.

والآن .. وبعد هذه الجائزة التي تتوج ما يقدمه برونو في ملعب أولد ترافورد، البرتغالي الآن أمام مفترق طرق .. البقاء والتجديد أو الرحيل!



