Bruno Fernandes Man Utd 2:1
علي سمير

حتى لا تلحق به "لعنة صلاح" .. على برونو فيرنانديش الهرب من مانشستر فورًا لأن أبواب "المجد" والسعودية لن تنتظره طويلًا !

النجم البرتغالي حصل على جائزة تتوج ما قدمه على مدار الموسم

وسط كل التقلبات والأحداث الكارثية المتغيرة في مانشستر يونايتد، يبقى برونو فيرنانديش أحد أهم الثوابت لدى الشياطين الحمر، فعال وحاسم ومؤثر وقائد بكل ما تعنيه الكلمة.

أشياء لو وُجدت لدى نصف لاعبي الفريق فقط سيكون يونايتد في مكانة أخرى تمامًا، وهو أمر يدركه النادي الإنجليزي جيدًا، محاولًا بشتى الطرق التغلب على جميع المحاولات السعودية لاقتناص صانع الألعاب البرتغالي.

برونو حصل على جائزة لاعب العام من رابطة الكتاب الإنجليزيين، وهي مفاجأة وليست مفاجآة في نفس الوقت، لأنه أمر غريب أن يكون الفائز من مانشستر يونايتد، وليس آرسنال ومانشستر سيتي، الطرفان المتنافسان على اللقب!

ولكن من الطبيعي أن يتربع برونو على عرش الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، لأنه الأكثر استمرارية في البطولة مقارنة بباقي النجوم الآخرين، وإن كانت هناك مناقشة تحمل الكثير من الوجاهة حول أحقية ديكلان رايس نجم آرسنال بالجائزة.

نعم .. برونو كان أكثر استمرارية من إرلينج هالاند وريان شرقي وجابرييل مدافع آرسنال وتفوق على محمد صلاح وغيره من اللاعبين خلال موسم 2025/2026، رغم أن الشياطين الحمر عانوا كثيرًا تحت قيادة روبن أموريم قبل قدوم مايكل كاريك بشكل مؤقت.

والآن .. وبعد هذه الجائزة التي تتوج ما يقدمه برونو في ملعب أولد ترافورد، البرتغالي الآن أمام مفترق طرق .. البقاء والتجديد أو الرحيل!


    احذر من لعنة التجديد

    صاحب الـ31 سنة نجح في تسجيل 8 أهداف وصنع 21 في 34 مواجهة مع الشياطين الحمر خلال الموسم الجاري، في انعكاس واضح لعدم تأثره بعامل السن وعدم الاستقرار داخل النادي الإنجليزي.

    إدارة مانشستر تعلم قيمة برونو جيدًا، لا مجال للتخلي عنه حتى لا يفقد أي مشروع محتمل أحد أهم ركائزه الرئيسية، وهناك تكهنات في كل مكان حول محاولات النادي لإقناعه بالتوقيع على عقد جديد، مع وصول راتبه إلى 400 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا.

    قصة تبدو مألوفة؟ نعم، حدثت مع صلاح وانهار بعدها مستواه بشكل ملحوظ بعدما كان النجم "الأوحد" في ليفربول، ليتخلص منه النادي وفقًا لرؤية الهولندي أرني سلوت الذي قرر تهميشه بأقصى صورة ممكنة هذا الموسم، والمصري ليس النموذج الوحيد على هذه المأساة :

    ماركوس راشفورد : وصل إلى ذروة مستواه بعد كأس العالم في موسم 2022/2023، وجدد عقده مع الشياطين الحمر، بعد حصوله على جائزة السير مات بسبي كلاعب العام، عقب تسجيل 30 هدفًا بكل المسابقات، وبعدها انخفض مستواه بشكل ملحوظ ليتخلص منه النادي في وقت لاحق، على سبيل الإعارة أولًا مع أستون فيلا ثم برشلونة.

    مسعود أوزيل : في نهاية حقبة أرسين فينجر مع آرسنال، كان أوزيل أحد أهم اللاعبين لدى المدفعجية مع أليكسيس سانشيز، الأخير رحل مانشستر يونايتد، بينما جدد الألماني عقده براتب ضخم، ليتم معاملته كعبء على النادي فيما بعد، ليرحل عن ملعب الإمارات بعد فسخ عقده تزامنًا مع سلسلة من محاولات "التطفيش".

    بيير إيميريك أوباميانج : هناك الكثير من التشابهات مع موقف أوزيل، حيث تمتع بانطلاقة مذهلة تحت قيادة ميكيل أرتيتا، وكان السبب الرئيسي في فوز الإسباني بكأس الاتحاد الإنجليزي في 2020، لتتوتر علاقتهما فيما بعد لمشاكل سلوكية، ويرحل اللاعب بعد فسخ عقده أيضًا منتقلًا إلى برشلونة.

    ديلي ألي: أحد أسوأ النماذج، توتنهام كافأ اللاعب بعقد جديد في 2018 بعد تألقه تحت قيادة المدرب ماوريسيو بوتشيتينو، ومع وصول جوزيه مورينيو إلى النادي اللندني تحول للاعب آخر وانتهت مسيرته إكلينيكيًا.

    وبجانب هؤلاء، يظل صلاح هو الأكثر وضوحًا، حيث قدم موسمه الأفضل منذ فترة طويلة في 2024/2025، وقاد ليفربول للفوز بالدوري، ليحصل على راتب سنوي قيمته 400 ألف استرليني مع التمديد لمدة عامين، بعدما رفض فكرة الرحيل إلى السعودية.

    وبالحديث عن دوري روشن .. ارحل قبل فوات الآوان

    منذ 2023 وحتى الصيف الماضي، كان صلاح هدفًا لدوري روشن، وانتشرت التكهنات حول عرض خيالي من الاتحاد ومحاولات مستميتة من العميد لإقناع ليفربول بالتخلي عن الدولي المصري، وراتب سنوي يتخطى الـ80 مليون يورو، بخلاف الامتيازات والمكافآت الأخرى.

    صلاح رفض وتمسك بفكرة البقاء في إنجلترا والاستقرار مع عائلته هناك، في البداية الأمر أثبت نجاحه حتى بعد رحيل الألماني يورجن كلوب، بفضل مستواه المذهل الموسم الماضي ومساهمته في الفوز بلقب البريميرليج الثاني له مع الريدز.

    ولكن سرعان ما تلاشى كل شيء، ليُصاب صلاح بـ"لعنة التجديد"، حيث انهار مستواه ولم يجد من يرحمه ويمنحه الفرصة لاستعادة بريقه مرة أخرى، وهذا سيناريو وارد للغاية مع برونو.

    الأسوأ من ذلك، وكما نسمع في مختلف الصحف السعودية، أنه قد "فات الآوان" لسماع المبالغ القياسية والأرقام الخرافية عندما يتعلق الأمر براتب صلاح بعد اتفاقه على فسخ عقده بالتراضي مع الريدز، وذلك لتراجع مستواه وتقدمه في العمر.


    يجب على برونو التفكير كثيرًا فيما حدث لصلاح وغيره، لو أراد الانتقال إلى دوري روشن السعودي والتمتع بكامل المميزات، عليه الانتقال "الآن" .. بدلًا من الانتظار للوصول إلى سن 33 عامًا، ليجد نفسه مهمشًا داخل الشياطين الحمر.

    البرتغالي الآن صفقة "لا خلاف عليها" لأي فريق سعودي سواء الهلال أو غيره، ولكن الانتظار والبقاء، سيجعله محل شكوك كما يحدث مع صلاح الآن.

    الأمر ينطبق كذلك على مانشستر يونايتد، الآن يمكن للشياطين الحمر الحصول على مبلغ 100 مليون جنيه يورو أو "ما لا يقل عن ذلك" نظير بيع برونو، وهي أرقام ليس من المضمون تكرارها في المستقبل القريب.

    بعيدًا عن السعودية .. ماذا عن أوروبا؟

    برونو سبق أن تحدث عن كواليس رفضه فكرة الانتقال للسعودية الصيف الماضي، عندما تقدم الهلال بعرض رسمي للحصول على خدماته، وقال إن قراره جاء لدوافع رياضية بحتة

    وقال عبر برنامج "ذا واين روني شو":"قررت الاستمرار لإيماني بامتلاك شيئًا ما يمكنني تقديمه للنادي، العرض السعودي كان مغريًا من الناحية المالية، ومن الجيد أن عائلتي كانت واقعية مثلي تمامًا".

    وأضاف:"نحن ندرك جيدًا أننا لا نريد أن نكون الأغنى في العالم، نطمح فقط أن نكون ممن حققوا أحلامهم ولديهم حياة جيدة مع أطفالهم وسط شعور مستمر بالنجاح".

    وهو ما يعطينا نبذة عن طريقة تفكير برونو، وإمكانية انتقاله إلى فريق آخر في أوروبا لتحقيق أحلامه التي يريدها، لأن فكرة فوز مانشستر يونايتد بأي بطولات حاليًا تبدو صعبة للغاية.

    ما قدمه مايكل كاريك كمدرب مؤقت جيد جدًا، ولكن هل يكفي للمنافسة على الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا؟ أمر مشكوك فيه ويأخذنا إلى المزيد من التكهنات حول اسم المدرب الجديد.

    بعض التقارير الإسبانية ربطت برونو بالانتقال إلى ريال مدريد، وأخرى تحدثت عن عروض تركية في ظل الطفرة التي تعيشها البلاد، وبغض النظر عن صحة هذه الأنباء، فإن البرتغالي لو أراد مغادرة مانشستر لن تواجهه مشكلة في العثور على فرصة مناسبة لتجنب الكوابيس التي تنتظره في حالة التجديد والسير على خطى صلاح!