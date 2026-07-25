خرجت في الساعات الماضية عدة تقارير تحدثت عن وجود اهتمام من قبل النصر بالتعاقد مع النجم البرتغالي وقائد مانشستر يونايتد برونو فيرنانديش لدعم صفوفه الموسم القادم، ولكن الرد جاء من الإعلام السعودي مباشرة لنفي الصفقة.
"بعد تداول اسم صلاح جاء الدور على برونو" .. الكشف عن حقيقة مفاوضات النصر مع قائد مانشستر يونايتد
نفي الصفقة
وأوضح الإعلامي "متعب بن عبد الله الهزاع" في تغريدة عبر حسابه على إكس عدم صحة اهتمام النصر بالتعاقد مع النجم البرتغالي من الأساس.
وكتب الهزاع: "لم يتواصل نادي النصر مع النجم البرتغالي برونو فيرنانديش وكل ما يتم تداوله بهذا الشأن غير صحيح".
وأكمل: "تكرار طرح هذه الأسماء يهدف إلى خلق انطباع بأن أوضاع النادي المالية ممتازة وأنه قادر على إبرام صفقات كبرى بما يصرف الأنظار عن مطالب جماهير النصر بحقوق ناديها".
وختم: "وبعد تداول اسم محمد صلاح جاء الآن الدور على اسم برونو فيرنانديش".
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شائعات برونو
وفي هذا السياق، ظهرت مبادرات قوية داخل إدارة النصر، لإجراء اتصالات رسمية مع الدولي البرتغالي برونو فيرنانديش، متوسط ميدان مانشستر يونايتد، من أجل التعرف على مطالبه المادية، و"جس النبض"، بشأن مدى قبوله فكرة اللعب مع كتيبة رونالدو.
ويبذل كريستيانو جهودًا مكثفة، لإقناع برونو فيرنانديش، بالمشروع السعودي، مستفيدًا من جمود مفاوضات تجديد عقده مع مانشستر يونايتد، رغم تأكيد اللاعب ذاته، في مقابلات سابقة، بأنه رفض التوجه إلى الدوري السعودي، علمًا بأن اسمه ارتبط بالانتقال إلى الهلال.
عرض يوفنتوس
ورغم أن برونو فيرنانديش لم يخطف الأضواء في كأس العالم 2026، إلا أن ما قدمه في الموسم الماضي "2025-2026"، بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي، يصنع 21 تمريرة حاسمة في موسم واحد، ليتوج على إثرها بجائزة أفضل لاعب في البريمييرليج، ويقود فريقه للعودة إلى دوري أبطال أوروبا، ما يجعله محط أنظار الجميع.
وذكرت "سبورت إيطاليا"، بأن لوتشيانو سباليتي، المدير الفني ليوفنتوس، طلب من إدارة ناديه، أن تستعلم بشأن قائد مانشستر يونايتد، لمعرفة مدى إمكانية التعاقد معه، رغم أن راتب البرتغالي قد يصير عائقًا أمام إتمام الصفقة، حيث يتقاضى اللاعب 22.8 مليون يورو سنويًا، في الوقت الذي يعد فيه لاوتارو مارتينيز، الأعلى أجرًا في الدوري الإيطالي، براتب صافٍ يبلغ 9 ملايين يورو (بإجمالي 16.6 مليون).
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رحيل عن النصر
ولا يزال النصر في انتظار إبرام تعاقداته، خلال الفترة الصيفية، في الوقت الذي أعلن فيه عن رحيل اثنين من لاعبيه "الأجانب"، حيث انتقل المهاجم الكولومبي جون دوران، على سبيل الإعارة، إلى بنفيكا، بينما تم توجيه الشكر إلى لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش عقب انتهاء عقده رسميًا.
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