Getty Images Sport
ترجمه
برونو فرنانديس يصف أماد بـ"اللاعبين الصغار" في تعليقه على الحكم، بعد أن غضب من تقنية الفيديو المساعدة (VAR) لتجاهلها مطالبة مانشستر يونايتد بركلة جزاء قبل ثوانٍ معدودة من هدف بورنموث
غضب فرنانديز
تعادل مانشستر يونايتد مع فريق «الكرز» مساء الجمعة في مباراة اتسمت بالجدل. سجل فريق مايكل كاريك هدفه الأول في المباراة من ركلة جزاء بعد تعرض ماتيوس كونها لعرقلة داخل المنطقة، حيث سجل فرنانديز الهدف من مسافة 12 ياردة. لكن بعد دقائق قليلة، حُرم مانشستر يونايتد من ركلة جزاء ثانية عندما تعرض أماد لعرقلة من قبل أدريان تروفيرت. وبينما أشار الحكم بمواصلة اللعب، انطلق فريق تشيريز وسجل هدف التعادل عن طريق رايان كريستي.
تغلب برونو على غضبه، ليجبر جيمس هيل على تسجيل هدف في مرماه، واستعاد مانشستر يونايتد تقدمه، لكنه غضب بشدة في النهاية بسبب احتساب ركلة جزاء ثانية في المباراة، بعد أن دفع هاري ماجواير إيفانيلسون داخل منطقة الجزاء. طُرد ماجواير، وسجل جونيور كروبي الهدف، رغم أن مخالفة ماجواير بدت مشابهة بشكل لافت للنظر للمخالفة المزعومة التي ارتكبها تروفيرت.
- AFP
أوضح فرنانديز أنه يعتقد أن قامة أماد كانت عاملاً سلبياً بالنسبة له، نظراً لكونه لاعباً قصير القامة، ودعا الحكام إلى تقديم دعم أكبر للاعبين ذوي القامة الأصغر.
وفي حديثه للصحفيين بعد المباراة، قال النجم البرتغالي: "أشعر بخيبة أمل لأننا بذلنا ما يكفي للحصول على النقاط الثلاث. اضطررنا لإنهاء المباراة مع الكثير من المعاناة ومحاولة عدم استقبال أي أهداف. نشعر بالإحباط لأننا كنا قادرين على التقدم 2-0، ومن ثم استقبلنا هدفاً آخر. لم نحصل على ركلة جزاء، ثم حصلنا على ركلة جزاء ضدنا في نفس الموقف الذي واجهه أماد - واحدة تُحتسب والأخرى لا تُحتسب. أعلم أنه من الصعب على الحكم أن يمنح ركلتي جزاء لنفس الفريق في مباراة واحدة، لكنني لا أفهم لماذا لم يتدخل VAR في تلك الحالة أو مع هاري [ماجواير]، لأن إما أن تكون إحداهما ركلة جزاء والأخرى كذلك، أو لا تكون أي منهما.
"أماد يصل إلى نقطة حيث يستعد للتسديد ويتم دفعه - يمكنك أن ترى أن شيئًا ما أخرجته تمامًا عن توازنه. هذا أمر محبط للاعبين الصغار لأنهم يقولون دائمًا إن اللاعبين الصغار ضعفاء، وعندما يتعلق الأمر باللاعبين الأكبر حجمًا، ينتهي بهم الأمر إلى ارتكاب الأخطاء. أعتقد أن الموقف الآخر يستحق ركلة جزاء، لكنني أعتقد أيضًا أن الموقف الذي تعرض له أماد يستحق ركلة جزاء، وكان من الممكن أن يغير ذلك مجرى المباراة."
كارريك يشارك في هذه المشاعر
كما أبدى المدرب كاريك حيرته من قرار الحكم بمنح أصحاب الأرض ركلة جزاء، بعد أن رفض طلب أماد بالحصول على ركلة جزاء.
وقال: "(أنا) محبط - لقد صنعنا فرصًا كافية وكان لدينا ما يكفي من الفرص في المباراة. كانت فرصة كبيرة للتقدم 2-0 وحصلنا على ركلة جزاء واحدة ولم نحصل على الأخرى. إنها نفس الحالة بالضبط - إمساك باليدين. لقد أخطأ [الحكم] في واحدة، لا أعرف أيهما، لكنه لم يمنحنا الثانية. أعتقد أن كلاهما ركلتا جزاء، وكان ذلك لحظة حاسمة في المباراة، وانتهى الأمر بالفوضى بعد ذلك. لحظة حاسمة، ولا أفهم كيف يمكنك منح واحدة دون الأخرى - هذا جنون.
"الأمر واضح للغاية - لقد منحت ركلة جزاء بالفعل، لذا لا يمكنك عدم منح الثانية. الأمر واضح، إذا كان يعتقد أن الأولى ركلة جزاء، فإن الثانية يجب أن تكون كذلك. لا أفهم كيف لا يمكنك احتسابها. ثم جاء الهدف، وبعد ذلك سادت الفوضى. كنت سعيدًا جدًا عندما لعبنا بعشرة لاعبين، وأكملنا المباراة وحصلنا على نقطة، وهذا أمر إيجابي حقًا. في النهاية، بالنظر إلى سير المباراة، يمكن أن تخسر مثل هذه المباريات، لذا سنقبل بالحصول على نقطة في النهاية، لكننا نشعر بخيبة أمل لعدم حصولنا على النقاط الثلاث."
وعندما سُئل عما إذا كان طرد ماغواير قرارًا قاسيًا، أضاف: "ربما - فقد انتهى الأمر بالفوضى في ذلك الوقت، لذا تتخذ القرارات بطرق مختلفة، وقد اتخذ الحكم ذلك القرار. كان يجب أن نحصل على ركلة جزاء قبل ذلك، لكنا حصلنا على ركلتي جزاء، ولما حدث ما حدث."
- Getty
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يواجه مانشستر يونايتد فترة انتظار عصيبة قبل مباراته المقبلة، بسبب فترة التوقف الدولية. ولن يعود الفريق إلى الملاعب حتى 13 أبريل، عندما يواجه مباراة قد تكون محفوفة بالمخاطر أمام غريمه التقليدي ليدز يونايتد على ملعب أولد ترافورد. ويحتل الفريق حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيحافظ على هذا المركز بعد أن ابتعد بأربع نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع.
إعلان