في خطوة من شأنها أن تسهل بالتأكيد مهمة مسؤول المعدات في أولد ترافورد، يستعد برونو لترشيح لاعب وسط وست هام يونايتد ماتيوس فرنانديز ليكون خليفته على المدى الطويل، وفقًا لصحيفة «ذا صن». وقد كان اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا نقطة مضيئة نادرة لفريق «الهامرز» خلال موسم صعب شهد بقاء الفريق في منطقة الهبوط مع بقاء سبع مباريات فقط على نهاية الموسم.

ماتيوس، الذي انتقل إلى ملعب لندن قادماً من ساوثهامبتون الصيف الماضي، سرعان ما اكتسب شهرة باعتباره أحد أكثر اللاعبين الشباب الواعدين في الدوري الإنجليزي الممتاز. أدائه المتميز أكسبه استدعاءً لأول مرة للمنتخب البرتغالي خلال فترة التوقف الدولية في مارس، حيث أتيحت له الفرصة للتدرب جنباً إلى جنب مع قدوته وشبيهه، برونو.