برونو فرنانديز يحدد شروط بقائه في مانشستر يونايتد، بينما يقلل من أهمية انتعاش الفريق تحت قيادة مايكل كاريك
القائد يطالب بالمنافسة على اللقب
وينتهي العقد الحالي للاعب البالغ من العمر 31 عامًا، والذي أصبح رمزًا للفريق منذ انضمامه قادمًا من سبورتنج لشبونة في عام 2020، في يونيو 2027، على الرغم من أن النادي يمتلك خيارًا لتمديده لمدة عام إضافي.
وفي حديثه إلى صحيفة "تيليغراف" حول توقعاته، قال فرنانديز: "أخبرت النادي أنني أريد المنافسة. كل من يأتي إلى مانشستر يونايتد يريد الفوز بكل الألقاب. لا أحد يفكر عند انضمامه للنادي أننا سننافس على لقب أو لقبين خلال ست سنوات. تريد المنافسة على كل الألقاب. وما قلته للنادي في كل مرة تحدثت معهم، ما أريده من وقت وجودي هنا، هو أنني أريد المنافسة. لأنني إذا تنافست، سأكون قريبًا من الفوز. وإذا لم أتنافس، فلن تكون هناك فرصة لأقترب من أي شيء".
التصدي لفترة الجفاف في الدوري الإنجليزي الممتاز
لم يحصد لاعب خط الوسط سوى لقبين خلال مسيرته التي استمرت ست سنوات في أولد ترافورد، وهو رصيد يعتبره غير كافٍ لنادٍ بمكانة مانشستر يونايتد.
بالنسبة لفيرنانديز، فإن حقيقة أن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لم يعد إلى الجانب الأحمر من مانشستر منذ عام 2013 هي حالة تحتاج إلى تصحيح عاجل إذا أراد البقاء في النادي حتى نهاية مسيرته.
وأضاف اللاعب الدولي البرتغالي: "ما أقوله دائمًا للنادي هو: 'لا يمكنكم أن تعدوني بأنني سأفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز. هذا مستحيل'". "لكن إذا وعدتموني بأننا سنكون منافسين وأننا سنكون في الصدارة في النهاية، فهذا كل ما أحتاج إلى معرفته. لأنه عندها سيكون عليّ أن أكون في أفضل حالاتي، وأن أساعد كل من حولي ليكونوا في أفضل حالاتهم، لنصبح النادي الذي نريد أن نكونه".
تقييم فترة تولي كاريك منصب المدير الفني المؤقت
في الوقت الذي يدرس فيه مانشستر يونايتد تعيين مدرب دائم جديد بعد رحيل روبن أموريم في يناير، نجح المدرب المؤقت مايكل كاريك في قيادة الفريق لتحقيق سبع انتصارات من أصل عشر مباريات.
على الرغم من الأجواء الإيجابية التي تحيط بملاعب التدريب وتزايد المطالبات بتعيين كاريك مدربًا دائمًا، يظل فرنانديز حذرًا في وصف المسيرة الحالية بأنها نقطة تحول حقيقية.
وأشار إلى: "إذا أنهينا الموسم بالطريقة التي نريدها، فسيبدو الأمر جيدًا للغاية، لكنه لا يزال ليس الصورة التي نريدها. في نهاية المطاف، ما الذي سنفعله للموسم المقبل، لنكون الفريق الذي كنا عليه في هذه الفترة، طوال موسم كامل؟ لأن أي شخص يمكنه أن يكون جيدًا في فترات معينة. لكن أن تكون جيدًا طوال الموسم بأكمله هو أمر أصعب بكثير".
تستمر معركة دوري أبطال أوروبا
يواجه مانشستر يونايتد مباراة حاسمة مساء الاثنين أمام ليدز، في محاولة للحفاظ على زخمه تحت قيادة كارريك. ويحتل النادي حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، متقدماً بفارق سبع نقاط على تشيلسي صاحب المركز السادس في السباق على المراكز الخمسة الأولى والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.